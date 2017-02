¿Qué protector de pantalla necesito para mi nuevo móvil?

Uno de los accesorios más vendidos y utilizados por los usuarios de teléfonos móviles, con permiso de las fundas, son los protectores de pantalla. Y tiene su lógica ya que pese a la evolución en lo que a dureza del cristal se refiere, la pantalla es uno de los elementos más delicados de un smartphone. Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿merece la pena poner un protector de pantalla? Pero antes de responder veamos qué tipos de protectores de pantalla hay:



Protectores de plástico

Son los más económicos y, bajo nuestro punto de vista, los más prescindibles. Este tipo de protector es una lámina de plástico adhesivo que se pega sobre la superficie de la pantalla y la protege frente a arañazos. Y nada más. La protección frente a golpes es nula. Conviene añadir que el tacto sobre la pantalla con este tipo de protectores es muy extraño, poco natural, y en móviles de gama media o media-baja puede llegar a provocar que el funcionamiento no sea como debería, perdiendo sensibilidad la pantalla, por lo que es poco funcional. Los precios oscilan entre los 0,70 y los 5 euros.



Protectores de cristal templado

Son en nuestra opinión los más aconsejables tanto por durabilidad como por fiabilidad. Además de proteger la pantalla contra arañazos, también lo hacen contra los golpes evitando así la rotura de la pantalla en muchos casos. Es importante tener claro que por el mero hecho de colocar un protector de cristal templado no se va a evitar la rotura de la pantalla en todos los casos, pero sí en muchos. Si, por ejemplo, la pantalla recibe un impacto directo de un objeto contundente, y dependiendo de la fuerza, se romperá el protector de cristal templado pero no la pantalla. Ahora bien, si el móvil se cae al suelo y se golpea por una esquina, puede ocurrir que se rompa la pantalla y curiosamente no se rompa el protector.

Los mejores son los que tienen un grado de dureza 9H, fabricados con corindón, y que son más caros. En este caso es como si le colocáramos al móvil una segunda capa de cristal que lo protege. Cuestan entre 7 y 30 euros dependiendo del modelo de nuestro móvil y de la marca.



Protectores líquidos

Aunque para muchos la protección que ofrecen estos geles no existe, hemos probado algunos que nos han confirmado que sí protegen las pantallas, aunque tan solo contra arañazos. Tal es el caso de un producto made in Spain como es Toro Nanotec. Una vez superado el primer impacto por el nombre de este líquido protector, conviene decir que realmente protege contra arañazos de forma bastante eficiente, aunque no es perfecto. Si la presión que se hace es muy fuerte, el cristal se ralla. Pero en un uso diario es un producto la mar de interesante. Eso sí: hay que aplicarlo exactamente como indican las instrucciones de uso para que sea eficaz. Es perfecto para pantallas redondeadas, como la del Samsung Galaxy S7 Edge.

Al final el sentido común será el que nos guíe a la hora de poner o no un protector de pantalla. Nuestra recomendación es que no merece la pena gastarse 30 euros en una protección para un móvil que nos haya costado 100 o 150 euros ya que este quedará obsoleto antes de que la pantalla se raye.

Si hablamos de móviles con precios mayores el protector es conveniente. Recomendamos los de cristal templado con un grado de dureza 9H por ser los más resistentes. También es cierto que son algo más caros, pero merecen la pena ya que no solo protegen la pantalla contra rayaduras, sino también contra una posible rotura por un golpe. Y es mejor que se rompa una lámina de unos pocos euros que una pantalla mucho más cara.