Las mejores 'apps' para preparar la Nochevieja y despedir el año

Con estas aplicaciones no te faltará de nada en esta esperada noche. GettyImages

Nochevieja es una de las noches más especiales del año. Las familias se juntan, nos vestimos con nuestras mejores galas y nos disponemos a hacer balance de lo bueno y malo. Ya lo dice la canción: "Y en el reloj de antaño; Como de año en año; Cinco minutos más para la cuenta atrás; Hacemos el balance de lo bueno y malo; Cinco minutos antes; De la cuenta atrás". También es la noche en la que llamamos a esos familiares que están lejos, en la que salimos después de una buena comilona y en la que muchos se van de cotillón. Concretamente más de 17 millones de españoles celebraron la Nochevieja de 2015 en fiestas y cotillones, de acuerdo con datos de los empresarios del sector del ocio nocturno.

Y en esta noche tan especial seguramente que no nos despegaremos de nuestro querido móvil -como todas las noches del año, vamos-. En 2015 se batió un récord de mensajes de WhatsApp con un total de 18.000 millones -¡ay, el WhatsApp!-. Por supuesto, este año también será probablemente una de las vías que más utilicemos para felicitar el año nuevo, sobre todo ahora que están disponible las llamadas y videollamadas. Pero además de WhatsApp os proponemos una lista de aplicaciones que os vendrá como anillo al dedo esta Nochevieja y Fin de Año.

Elle Gourmet

Empezamos por donde hay que empezar, por la cocina. Si no tenéis ideas para la cena o queréis sorprender a vuestros invitados sin duda esta aplicación os ayudará. Elle Gourmet (iOS y Android) se centra en platos de alta cocina, dejando a un lado la cocina más tradicional, pero eso no significa que los platos que propone sean complicados. Tenéis más de 6.000 recetas para elegir. Lo podréis hacer además por ingrediente, por tipo de plato o por tipo de cocina. Y si te ves muy apurado puedes incluso utilizar su buscador SOS: solo tienes que decirle lo que tienes en la nevera y que sugiere lo que puedes cocinar.

Aún así, en vuestra tienda de aplicaciones tenéis muchas más 'apps' de cocina como ¿Qué cocino hoy?, que te permite calcular la cantidad de ingredientes según el número de personas que van a ir a cenar, o la aplicación de Canal Cocina, que contiene vídeos explicativos de cada receta que se agradecen un montón.

iCampanadas

Con iCampanadas podrás saber cuándo se produce el "momentazo" por excelencia en cualquier parte del mundo. Vale, es cierto que si este año desafortunadamente te encuentras fuera de casa y no puedes ver cómo la abuela se pierde en la quinta uva, empieza a hablar y el resto se echa a reír, al menos podrás saber exactamente cuándo está sucediendo ese momento mágico.(Seguro que habrá alguien grabando y luego te lo pasan).

Chistes

Para amenizar la cena ya está Chistes, una 'app' que ofrece más de 3.000 chistes clasificados en español. Te recomendamos que tengas preparada esta aplicación en el smartphone para convertirte en el rey de la cena, o por si en algún momento dado hay que apagar algún fuego, que también es muy propio de este tipo de reuniones familiares.

Spotify

La otra gran opción es poner un poco de música - "que amansa a las fieras"-. La música pueda amenizar la cena y Spotify (iOS y Android) puede ser sin duda la aplicación perfecta. Probablemente no tengas que descargártela porque ya la tengas en el móvil. Gracias a su amplio catálogo podemos acceder a gran variedad de estilos musicales y podemos satisfacer los gustos de todos los invitados.

Drink advisor

Si hablamos de comida también tenemos que hablar de bebidas. Drink Advisor (iOS y Android) no solo te será útil porque, como intuirás, te ayudará a preparar maravillosos cócteles de los mejores bares del mundo y según la cantidad de alcohol, sino que también incluye una enorme guía con los mejores clubs y bares.

Cautoh

Y después de beber, uno siempre puede perder un poco las riendas de la situación. La última noche del año es una de las que más se bebe y por eso esta aplicación puede sernos de gran ayuda, ya que convierte nuestro smartphone en un alcoholímetro para saber si uno está o no en condiciones óptimas.

Hailo o MyTaxi

Si bebes no conduzcas -y no, no debe ser solo un eslogan-. Por eso lo mejor es que te descargues en el móvil aplicaciones como Hailo (iOS y Android) o Mytaxi (iOS y Android), 'apps' con las que además puedes conseguir descuentos de hasta 20 euros si pagas a través de la aplicación, es decir, que la vuelta a casa te puede salir gratis. Aplicaciones que te pueden ser muy útiles porque funcionan bien y porque en noches como la de Fin de Año el desplazamiento es un caos.

Feliz Año Nuevo Marcos

¡Esta es un aplicación gratuita que nos permite crear felicitaciones navideñas. Tan solo tenemos que cargar cualquier foto de la galería del teléfono o capturar una nueva y enmarcarla con los diferentes marcos de Navidad. Una ver creada la felicitación personalizada de año nuevo ya podemos enviarla a quien queramos o compartirla a través de nuestras redes sociales. Así de fácil.

Red Stamp Cards

Red Stamp Cards (iOS y Android) es más completa que la anterior. Pone a disposición del usuario cientos de fondos, pegatinas, permite ajustar los colores y añadir incluso fotografías. Una vez finalizada nuestra felicitación también nos permite compartirla vía Facebook, WhatsApp, Instagram o email. Los que quieran enviarla físicamente pueden hacerlo desde 2 euros.

Churro Maker

Y como no podía ser de otra forma, para acabar la noche no podían faltar los típicos churros con chocolate que tan bien sientan después de estar cantando, bailando. Con "Churro Maker" podrás impresionar de manera fácil y sencilla a familiares y amigos deleitándoles con un "desayuno apetitoso" (guiño, guiño).