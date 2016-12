¿Qué es lo que más se ha buscado en Google en 2016?

Los españoles han utilizado Google en 2016 para averiguar cómo pueden ser más carismáticos, que pasaría si gana las elecciones en Estados Unidos Donald Trump y qué es el 'Brexit', según las listas de búsquedas del año hechas públicas por la compañía tecnológica este miércoles 14 de diciembre.

En concreto, en la categoría 'Qué es', los usuarios de Google en España han querido saber en primer lugar qué es el 'Brexit'; término al que sigue entre lo más buscado del año Pokémon Go; Periscope; la cobra; Snapchat; una columna lumbosacra; el bloqueo de iCloud?; una señal de radio; un Golpe de Estado; y finalmente qué es Twitter.

Asimismo, en la lista 'Qué pasaría si...', los españoles han mostrado su inquietud sobre las consecuencias que tendría la victoria de Trump en las elecciones estadounidenses: si Inglaterra sale de la Unión Europea; si no hubiera luna; si Cataluña se independizara; si la tierra dejara de girar; si gobierna Podemos; si no hubiera sol; si se derriten los polos; si el magma fuese frío; y si no hubiera años bisiestos.

Por otro lado, en las búsquedas que se refieren a la lista 'Cómo ser', los usuarios de Google en España han querido averiguar cómo ser más carismático; una persona segura y confiada; donante de médula; modelo; entrenador Pokémon Go; blogger; famoso en Instagram; profesional de habitissimo; la chica más inteligente; y una persona de mañanas.

Respecto a las búsquedas de la lista general, en España el ranking lo encabezan los deportes y, en concreto, los Juegos olímpicos de río 2016, a los que ha seguido la Eurocopa 2016. Además, se ha buscado información relacionada con Pokémon Go; iPhone 7; Elecciones EEUU; Donald Trump; Slither.io; Diana Quer; Eurovisión 2016; y David Bowie.

En materia de personalidades, Donald Trump vuelve a ser lo más buscado, seguido de David Bowie; La Veneno; Prince; Luis Salom; Caroline Herschel; Leonard Cohen; Manolo Tena; Melania Trump; y Ángela Ruiz Robles.

Por su parte, los deportistas más buscado en 2016 han sido Luis Salom; Mireia Belmonte; Johan Cruyff; Michael Phelps; Simone Biles; Garbiñe Muguruza; Ruth Beitia; Cristian Toro; Dani Rivas; y Muhammad Ali.

A nivel mundial, los usuarios de Google han buscado información relativa a Pokémon Go; iPhone 7; Donald Trump; Prince; Powerball; David Bowie; Deadpool; Olympics; Slither.io; y Suicide Squad. Además, entre la noticias más buscadas en 2016 han destacado las elecciones estadounidenses; los Juegos Olímpicos; y el 'Brexit'.