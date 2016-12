¿Qué ha sido lo más popular de Facebook este 2016?

Todos los días, las personas comparten en Facebook los momentos más importantes para ellos. Este viernes, la compañía ha compartido una lista con los momentos de los que más se ha hablado en la plataforma a lo largo de este año en España.

Las Olimpiadas, las segundas elecciones en España y la reelección de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno y la Eurocopa 2016 se sitúan en los primeros puestos de los diez momentos sobre los que más ha hablando en Facebook en España.

1.Olimpiadas

2.Segundas elecciones en España y reelección de Mariano Rajoy

3.Eurocopa 2016

4.Papeles de Panamá

5.David Bowie

6.Ataque a Bruselas

7.Brexit

8.Final de la UEFA Champions League 2016

9.Crisis del PSOE y dimisión de Pedro Sánchez

10.Final de la UEFA Europa League 2016

Además, la red social ha compartido también los diez momentos más comentados en la plataforma a nivel global, donde se encuentran las elecciones en Estados Unidos, Pokémon Go o el Brexit.

1.Elecciones en Estados Unidos

2.Políticos brasileños

3.Pokemon Go

4.Black Lives Matter

5.Rodrigo Duterte

6.Olimpiadas

7.Brexit

8.Super Bowl

9.David Bowie

10.Muhammed Ali

Y, por primera vez, Facebook ha compartido los vídeos en directo más populares en este año, a nivel global. El primer puesto lo ocupa el vídeo la madre que se puso la máscara de Chewbacca y causó furor en las redes sociales, pero las elecciones a la presidencia de Estados Unidos protagonizan varios de los vídeos.

1.Candace Payne, Chewbacca Mom

2.Ted Yoder, SoundscapesBuzzfeed,

3.Countdown to the next presidential election

4.Atlanta Buzz, People are lining up to hug police officers in Dallas

5.NBC News, Election results

6.Under the Hood, Video of a truck completely carved out of wood

7.Viral Thread, Population count from US to CA

8.CNN, Election results on Empire State building

9.Dena Blizzard, Pokemon Go for moms "Chardonnay Go"

10.Super Deluxe, Election map

Este mes, los usuarios de Facebook verán también un vídeo personalizado con sus momentos del año, 'Tu Resumen del Año', que pueden editar y compartir con familiares y amigos.