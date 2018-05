Profesionales de la sanidad privada debaten en INFORMACIÓN sobre el papel que tienen en la sociedad

La sanidad privada goza en la actualidad de una buena percepción por parte de sus pacientes. Y es que, según un informe realizado por la Fundación IDIS, nueve de cada diez usuarios recomendarían el uso de la infraestructura médica privada.

¿Cuál es el motivo de esta impresión tan positiva? ¿Cómo se ha conseguido? ¿Es cierta? Éstos y otros aspectos sobre la medicina de titularidad privada se abordaron el pasado jueves 17 de mayo en la mesa redonda organizada por INFORMACIÓN y en la que participaron 11 profesionales representativos del sector en la provincia y quienes, moderados por el redactor del periódico José María Pumar, analizaron la situación en la que se encuentra el sector en Alicante.

De este modo, todos los asistentes coincidieron en destacar que la buena imagen con la que cuentan se debe a los esfuerzos que realizan por potenciar y mantener una relación directa y humana con los usuarios, conociendo en todo momento las impresiones y opiniones de sus usuarios.

Al respecto, destacaron la importancia que tiene la realización de controles de calidad continuos porque «conocer el feed back de nuestros pacientes es algo fundamental para nosotros», según destacó Ana María Segura, de la Unidad Reproducción Asistida de la Clínica Vistahermosa.

Y es que, como señaló Enrique Chipont, director médico de Oftálica, «ésta es la mejor forma que tenemos para lograr que el paciente venga, ya que al contrario de lo que sucede en la Sanidad Pública, donde el paciente va, nuestros esfuerzos se centran en conseguir que el ciudadano venga a nosotros».

Lista de espera más reducida

En esta buena percepción, además de los controles de calidad, el trato cercano y la apuesta por la calidad y la innovación, el director adjunto a Gerencia Hospitales Universitarios de Torrevieja y del Vinalopó, José David Zafrilla, enfatizó que la existencia de una menor lista de espera en la medicina privada es un factor determinante.

«La principal queja que tienen los pacientes tiene que ver con la accesibilidad y las esperas. En la actualidad, la espera en la Sanidad Pública está creciendo, por lo que esto también ha ayudado a que tengamos una mejor visión», explicó Zafrilla.

Con respecto al aumento de las listas de espera en la Sanidad Pública, los asistentes convinieron en señalar que está motivado porque existe una tendencia de «cerrar conciertos», según declaró Davinia Guilló, directora de Comunicación del Hospital Universitario de Torrevieja y Vinalopó. Una situación que va a más y que está haciendo que el ciudadano sea el que pague con retrasos y malos servicios su derecho a la atención sanitaria.

«Mucha gente quiere transmitir, y lo ha hecho, que existe un enfrentamiento entre la Sanidad Pública y Sanidad Privada, enviando el mensaje de que la Privada quiera acabar con la Sanidad Pública», criticó Chipont, quien aseguró que este mensaje es falso. Por ello, consideró que «falta educación en ese sentido porque nosotros no queremos, ni mucho menos, acabar con lo público».

De hecho, todos destacaron la necesidad de potenciar la colaboración público-privada para mejorar la atención sanitaria de la ciudadanía, ya que, según detalló Mayte Castillo, directora de Negocio Privado y Marketing de Vithas Alicante, «la Sanidad Privada es la que está permitiendo que la Pública no se colapse».

Para Concha Giner, directora médica de HLA Clínica Vistahermosa, el paciente y el usuario «lo que quiere es tener una sanidad adecuada, interesándose muy poco por la gestión». Así, opinó que la Sanidad tiene el mismo problema que la Educación en España: «es un problema político».

Esta percepción sobre el interés de los ciudadanos en el tipo de gestión de la sanidad lo corroboró David Zafrilla al señalar que, en las encuestas que realizan entre sus pacientes, «preguntamos si conocen cuál es nuestra gestión y el 99% la desconoce».

Ventajas y riesgos de internet en la medicina

Los participantes alabaron que la principal ventaja que tiene Internet es la oportunidad que brinda de llegar a millones de personas de todo el mundo que, de otro modo, difícilmente se podría conseguir.

Así, la directora de Marketing y Comunicación del Instituto Bernabeu, Sómnica Bernabeu, resaltó que cada año registran más de 2 millones de visitas en el canal de vídeo del Instituto Bernabeu «lo que nos permite entrar en un proceso de globalización total».

Sin embargo, y frente a estas ventajas, los riesgos también están presentes en la red. Al respecto, el mayor riesgo está en las noticias falsas y en la mala información, aspectos que están haciendo a usuarios y pacientes a tomar malas decisiones.

Por ello, todos recomendaron y animaron a los usuarios a analizar las fuentes de información y sólo dar validez a las que sean médicas. Tal y como sentenció Chipont, «el que quiera informarse de algo relacionado con su salud debe ir al médico, ya sea público o privado».

Concha Giner, por su parte, consideró que hoy en día la población está más desinformada y que toma decisiones que, desde su punto de vista, no tienen sentido. «¿Cómo puede alguien operarse o someterse a una cirugía estética en una peluquería?», se preguntó, al tiempo que remarcó que «estamos hablando de gente joven, con estudios, y que parece que no ha aprendido a tomar decisiones. No es una cuestión de recursos económicos».

El riesgo del low cost en la odontología y la cirugía estética

En este punto también entró en escena el debate de las empresas low cost, un tipo de compañías en las que la utilización de internet con el envío de mensajes poco fiables es mayoritario.

En este punto, la directora de la Clínica Dental Benalúa, María del Carmen Sánchez, enfatizó que la problemática incide sobre todo en sectores como el de la odontología y el de la cirugía estética.

«Se ha creado un negocio con la odontología low cost que está desbordado y que no tiene control. Ofertan implantes dentales por 30 euros y por ese precio la calidad no puede ser buena y, sin embargo, no se hace nada al respecto», reveló.

Esta situación está perjudicando al paciente, quien, según destacó María del Carmen Sánchez, está volviendo a buscar al odontólogo de toda la vida. «Y la mala praxis de estas low cost, además, es utilizada por los que están en contra de la medicina privada poniéndolos como ejemplo de la gestión que se hace en la medicina privada», lamentó Concha Giner.

¿Los retos tiene la Medicina Privada?

«Los retos de la medicina son el envejecimiento, las nuevas tecnologías y la formación», destacó Rosa Ruiz, directora de Comunicación de Hospital Quirónsalud de Torrevieja. Sobre el envejecimiento, la directora del Centro Residencial Ballesol Vía Parque, María Luisa Brotons, indicó que la Comunidad Valenciana tiene una media de 2,9 plazas en centros residenciales para personas mayores de 60 años frente a las recomendaciones que son del 5%.

«Es cierto que las políticas actuales no están favoreciendo la colaboración público-privada», resaltó, al tiempo que afirmó que «aunque el año pasado salieron 126 plazas en la Comunidad Valenciana se sigue dando prioridad al apoyo familiar, que supone un 53% del total. Esto afecta al beneficiario, ya que nosotros estamos más capacitados para ofrecer un servicio mejor, más rápido y especializado a personas que suelen tener patologías crónicas».

Sobre la investigación en la medicina privada, los asistentes señalaron que todas las iniciativas privadas se llevan a cabo con recursos propios y lamentaron las trabas que encuentran desde la Administración.

Según señaló David Zafrilla, «nosotros nos encontramos con muchos impedimentos y retrasos con cualquier procedimiento. En un hospital público la primera respuesta que reciben para un proyecto es ´Sí´ y en un privado la primera respuesta es ´No´».

A pesar de estos problemas, ninguno de los participantes dudó en que la investigación es «fundamental» para ellos. Al respecto, Ana González, directora médica de Hospital Quirón Salud Torrevieja, señaló que «nosotros y gracias a que somos un grupo muy grande sí que podemos investigar pero es cierto que las trabas existen».

Sómnica Bernabeu destacó que Instituto Bernabeu tienes dos líneas de investigación: el aborto repetitivo y la baja reserva. Esto le ha permitido contar con patentes mundiales que ha hecho que «personas de todo el mundo, como Canadá o Estados Unidos, vengan a Alicante porque conseguimos lo que no pueden lograr en sus países, y no hablamos de impedimentos legales, aquí encuentran las soluciones que no tienen en sus países».

Los residentes de medicina en empresas privadas, una utopía

Los participantes en el encuentro de INFORMACIÓN tienen claro que la formación de los médicos en España es excelente. Además, los ponentes señalaron que la provincia de Alicante cuenta con hueco para ofrecer más formación en el campo de la Medicina y lamentaron las pegas y trabas que se están poniendo para que la Universidad de Alicante (UA) pueda implantar esta titulación.

Al respecto, Rosa Ruiz señaló que hoy en día «existe una falta de profesionales», por lo que muchos de los médicos hay que captarlos de fuera. Además, los participantes recordaron y lamentaron el escaso papel que tienen las empresas privadas, como hospitales o clínicas, en la formación al no poder recibir a residentes para que completen su formación.

Sobre ello, el director médico de Oftálica, Enrique Chipont, consideró que esta dificultad es debida a «una cuestión ideológica y política», al tiempo que enfatizó la necesidad de realizar «un pacto de Estado en el ámbito de la Sanidad». Sin embargo, lamentó que esto «no va a pasar» y, al final, los que pagan estas decisiones son los ciudadanos y los pacientes.

Inversión en calidad: Certificaciones para mejorar, no para coleccionar

La consecución de certificados de calidad por parte de las empresas de sanidad privadas fue otro de los temas tratados. En concreto, los participantes debatieron sobre la importancia que tienen estas acreditaciones en su funcionamiento diario y en cómo estos logros pueden influir en los pacientes y en la toma de decisiones.

Al respecto, todos coincidieron en señalar que el estar sometidos a auditorías externas «siempre nos ayuda a mejorar en cuanto a organización y en mejores prácticas», según señaló Enrique Chipont.