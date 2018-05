9 años buscando el embarazo. Una historia en primera persona

Julieta siempre había querido formar una familia, pero las cosas no sucedieron como ella lo había planeado. Fueron 9 años y muchas decepciones hasta que conoció al Dr. Sergio Rogel, ginecólogo especialista en fertilidad de IVF Spain, quien consiguió que tuviera a Noa entre sus brazos.

En ese momento, desaparecieron todos los fantasmas que le habían perseguido durante esta larga espera: las lágrimas, los abortos, los test de embarazo negativos y, sobre todo, el sentimiento de vacío. Lo que no ha desaparecido son las noches sin dormir, aunque ahora la preocupación pesa sólo 5 kg y compensa todos los esfuerzos realizados.

"Cuando llegué a IVF Spain me llevé una impresión muy positiva, por la confianza y el trato respetuoso pero a la vez cercano. Buscaba esperanza y comprensión, estaba totalmente agotada e incluso mi familia me animaba a abandonar. Cuando tuve la cita con el Dr. Rogel lo vi claro, consiguió que volviera a soñar con que esta vez sí podíamos lograrlo", afirma Julieta.

Primer tratamiento de Fecundación In Vitro

Con 31 años, Julieta y Carlos deciden que ya están preparados para formar una familia. Cargados de ilusiones y con muchos planes, se encuentran con la amarga realidad de su primer aborto.

Se recomponen o, al menos, lo intentan y un año más tarde inician su primer tratamiento de fecundación in vitro (FIV). En ese momento diagnostican a Julieta de baja reserva ovárica. Esto sucede cuando los ovarios no responden de forma adecuada a la medicación y no se obtiene la cantidad necesaria de óvulos para ser fecundados.

Unos años más tarde sufre un nuevo aborto involuntario y decide volver a intentar un tratamiento de fertilidad. Dos ciclos en dos clínicas diferentes y, en ambos casos, el test de embarazo resulta negativo. Una vez más el mundo se les viene encima.

El último intento de embarazo de Julieta

Dejaron pasar un tiempo pero no se podían rendir. Un día, Julieta recibió buenas referencias de IVF Spain y decidió pedir una consulta con el Dr. Sergio Rogel. Él y su equipo estudiaron con detenimiento el caso e identificaron dónde había estado el fallo de los tratamientos anteriores.

"Cuando lo dábamos todo por perdido y ya no nos quedaban fuerzas, una amiga me recomendó la clínica IVF Spain en Alicante y me dije a mí misma que éste sería el último intento. Menos mal porque, gracias a ellos, tengo a mi bebé. IVF Spain me dio opciones de tratamiento que nunca antes me habían dado. Para mí, la clave del éxito ha sido la experiencia y la intuición para dar con el tratamiento preciso, así como las técnicas y tecnología muy superiores a otras clínicas en las que había confiado", comenta Julieta.

El día de la ecografía de latido quisieron hacer algo muy especial y Julieta invitó a sus padres, quienes desconocían su actual tratamiento. Ellos acudieron con la intención de disuadirla de un nuevo intento, para protegerla de nuevas decepciones. Durante la ecografía nadie hablaba, hasta que la madre de Julieta entendió que estaba viendo a un bebé en el ecógrafo. La emoción desbordó la consulta; lágrimas de alegría y el sonido de un nuevo corazón.

Ahora Julieta acaba de convertirse en mamá. Nos cuenta que ha tenido un embarazo muy bueno, con algunos baches y muchos miedos debidos a la mochila de sufrimiento que arrastraba tras años de desilusiones.

"Todo valió la pena, por fin se estaba cumpliendo lo que tanto había deseado. Ha sido una de las etapas más bonitas de mi vida. Aún es pronto, pero volveremos a por el hermanito, siempre confiando en el Dr. Rogel y el equipo de IVF Spain".