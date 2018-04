Omeprazol: Los errores más frecuentes en su uso

El omeprazol no es un protector de estómago como comúnmente se cree. Su uso tampoco es inocuo. Aunque puede comprarse sin receta médica en algunos casos, siempre debe tomarse con un consejo farmacéutico previo, y por un período corto de tiempo, en el caso de no haber sido indicado por el médico.

"Realmente su nombre técnico es 'inhibidor de bomba de protones', es decir, su función es la de reducir la producción de ácido en el estómago, ya que un exceso del mismo puede crear reflujos gastroesofágicos, una sensación de quemazón, o incluso se pueden acentuar cualquier úlcera de estómago, así como alterar la función de algunos medicamentos", alerta el farmacéutico Javier Velasco, de la subcomisión de Revisión del Uso de los Medicamentos de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC).

A juicio de este experto, siempre se ha confundido este medicamento con un protector de estómago porque "al reducir el ácido se está protegiendo el estómago pero no se forma ninguna capa que proteja de otra manera al estómago", como la creencia popular ha instaurado.

Así, Velasco señala que su uso está indicado en casos de reflujo gastroesofágico, y en las en úlceras, tanto gástricas como duodenales. También en el tratamiento de una bacteria, la helicobacter pylori.

Eso sí, precisa que el omeprazol no necesita receta para el tratamiento de corta duración de los síntomas de reflujo (subida del ácido del estómago al esófago, que puede doler). Por ejemplo, cuando hay ardor, o una regurgitación ácida, o se va a asistir a una comida muy copiosa; siempre que sea una toma puntual y por un periodo corto de tiempo. El resto de indicaciones deberían ir acompañadas de receta médica, insiste el experto de SEFAC. "Importante indicar que sólo hay una presentación que se puede dispensar sin receta. Y el resto de indicaciones sí que necesitarían receta", añade.

GETTY IMAGES

Errores más frecuentes

Así, Javier Velasco detalla los que, en su opinión, son los errores más frecuentes que se cometen o creen sobre la toma de este medicamento:

1. No es un protector de estómago, aunque se conoce como tal. Su función es la de disminuir la producción de ácido del estómago.

2. No hay que tomarlo con antibiótico o antiinflamatorios porque estos sean fuertes. Se debe tomar omeprazol cuando el médico lo crea conveniente o uno tenga reflujo gastroesofágico de forma puntual. "Está indicado siempre y cuando el paciente tenga problemas de estómago o más de 55 años. No es necesario el uso de omeprazol con antiinflamatorios por regla general", apostilla.

3. A la hora de tomarlo muchas personas se lo toman a la vez que el desayuno o con las comidas. "Nunca ha de tomarse con comida. Media hora antes del desayuno sería lo ideal o, en caso de que haya sido prescrito dos veces al día, media hora antes del desayuno y media hora antes de la cena. Si el omeprazol reduce el ácido del estómago y desayunamos, el estómago detecta la comida y produce ácido. Si lo tomamos después de la comida el ácido ya estará producido, por lo que no tendrá el efecto que queramos", indica Velasco.

No hay que tomarse el omeprazol con la comida sino media hora antes para que haga su efecto. Tampoco es bueno tomarlo con leche o zumo. Foto: Getty Images.

4. No hay que tomarlo con leche, con bebidas carbonatadas o con zumos porque puede alterar su absorción, es menos efectivo, además de que no le da tiempo a disminuir la producción del ácido.

5. Sobre tomar más omeprazol de la cuenta, o de forma crónica, Velasco comenta que se ha escrito que puede ocasionar Alzheimer. "Es cierto que tomado durante un periodo prolongado puede reducir la absorción de algunas vitaminas, como la B12. Entonces algún estudio reciente ha demostrado que un déficit de esta vitamina provoca problemas de memoria en personas mayores. Pero no hay relación directa. En su día también se habló del riesgo de tomar omeprazol y que nos provocara riesgo de infarto pero no hay nada demostrado", indica.

A su vez, resalta que el uso continuado del omeprazol puede reducir la producción de ácido del estómago, así como la absorción de algunas vitaminas, y causarnos algunas deficiencias que puedan alterar nuestro organismo. "Hay que tomarlo siempre según nos indique el médico. Además de comprarlo sin receta para periodos cortos", insiste el especialista.

6. No se debe disolver en agua. Sobre todo en niños, pero también en adultos, se suelen abrir y disolver en agua, lo que también supone un error. "No debería hacerse porque pueden perderse sus propiedades, aunque en niños a veces no queda otra opción para que lo traguen", señala el farmacéutico.

No es conveniente disolver el omeprazol en agua. Foto: Getty Images

7. Tomar omeprazol y antibióticos: Como antes se ha mencionado no hay que tomarlos juntos, pese a la creencia popular, ya que puede disminuir el efecto de los mismos.

8. Muy importante tener en cuenta que puede interaccionar con otros medicamentos: "Por ello es muy importante tomarlo siempre bajo prescripción médica y consejo farmacéutico. Puede hacer que otros medicamentos no tengan efecto deseado. Por ejemplo, reduce absorción de algunos anticoagulantes, aumenta el efecto de algunos antidepresivos y antiepilépticos".

Asimismo, concluye, "reduce la eliminación de medicamentos para la artrosis, que pueden causar una intoxicación en el paciente si no se elimina ese medicamento. Por ello, no es un medicamento para tomar sin consultar", sentencia Velasco.