Los casos de diabetes avanzan de manera imparable en el mundo. La Federación Española de Diabetes (Fede) y Cookpad pretende difundir el mayor número de recetas aptas para personas con esta enfermedad para lograr unos hábitos de vida más saludables sin renunciar al buen comer

La diabetes es una pandemia que afecta ya a 415 millones de personas en todo el mundo y la tendencia apunta a un aumento de casos que incluso podría llegar a los 640 millones en 2040. En España, el número de casos nuevos de diabetes tipo 1 en menores de 15 años se calcula que hay 1.000 nuevos casos al año. Son datos dramáticos, según informa la Federación Española de Diabetes (Fede).

El Niddk (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases) especifica que la diabetes se da cuando el nivel de azúcar en la sangre es más alto de lo normal. Aunque no tiene cura, sí existen ciertas prácticas que harán que las personas con esta enfermedad crónica puedan controlarla y llevarla de la manera más sana posible. Este control suele incluir la introducción de cambios muy radicales en la alimentación, con una dieta muy controlada. Algo que supone un gran desafío para aquellas personas acostumbradas a disfrutar de la comida.

La Fede y Cookpad han aunado sus esfuerzos en una colaboración que llaman «¡Por una diabetes con sabor!». El objetivo de esta iniciativa es demostrar que las personas diabéticas pueden disfrutar de una dieta tan sabrosa como variada sin salir de las reglas alimentarias que les impone su condición - reglas que a veces suponen una barrera en el momento de disfrutar de la cocina casera.



Recetas al alcance de todos

Esta semana ambas entidades lanzan su primer concurso «¡Por una diabetes con sabor!» Cualquier persona puede subir sus recetas favoritas aptas para personas con diabetes a la página del concurso en Cookpad a partir del lunes 29 de enero y hasta el 8 de febrero inclusive.

De entre todas las recetas participantes, se seleccionarán 30 que saldrán publicadas en una revista especial y gratuita para los miembros de la Federación y usuarios de Cookpad. También se sorteará un pack de materiales de Cookpad para la cocina.

Cookpad es la red social de recetas y cocina mas grande del mundo con sede en Alicante. Su misión es fomentar la cocina casera, resolver problemas relacionados con la cocina y fortalecer comunidades.

Fede es el órgano representativo del colectivo de personas con diabetes en España, para lo que cuenta con un total de 19 socios: 19 federaciones autonómicas de personas con diabetes, que agrupan a unas 153 asociaciones de personas con diabetes, distribuidas por toda España. Entre sus principales objetivos se encuentran defender los derechos de estas personas; contribuir al apoyo moral, físico y educativo del colectivo; fomentar y apoyar la educación diabetológica; promover la mejora de la asistencia sanitaria; prevenir, intervenir y detectar precozmente la diabetes, e impulsar y desarrollar el interés y el desarrollo de la investigación.