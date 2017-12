Comer 50 gramos de jamón ibérico al día mejora la salud vascular

Un estudio realizado por la Unidad de Endotelio y Medicina Cardiometabólica del hospital Ramón y Cajal de Madrid que demuestra que el consumo de jamón ibérico mejora la salud vascular en personas sanas ha sido publicado en la revista científica "The Journal of Nutrition Health and Aging".

Esta investigación, dirigida por el profesor de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares y responsable de la Unidad de Endotelio, el doctor José Sabán, ha visto confirmado su rigor sobre el efecto del jamón ibérico en la función endotelial al ser publicada en la edición de papel de esta revista.

"La publicación del estudio en la revista -hace un año se distribuyó online- le da una mayor repercusión a nivel internacional y supone un salto enorme para su difusión, divulgación y conocimiento", ha resaltado Sabán.

El endotelio es la capa de células que recubre el interior de los vasos sanguíneos y su estado tiene relación directa con el grado de salud de las arterias.

El estudio se realizó sobre una muestra de cien personas de entre 25 y 55 años, sin enfermedades cardiometabólicas.

50 gramos al día



Durante seis semanas, un grupo de la muestra siguió una dieta enriquecida con jamón ibérico, en una cantidad de 50 gramos al día, mientras el segundo grupo, de control, no realizó esta ingesta.

Las mejoras del endotelio se evidenciaron tanto desde el punto de vista bioquímico como hemodinámico, señala la investigación.

Además, el estudio refleja que los efectos positivos del consumo de jamón permanecieron otras seis semanas tras suspender la ingesta del alimento; esta "memoria endotelial" funciona como beneficio prolongado tras el final de la investigación, se añade.

El estudio también indica que el jamón ibérico puede ser introducido en la dieta sin ganar peso o incrementar los niveles de triglicéridos, al menos a corto plazo.

El doctor Sabán resalta el potencial que este trabajo tiene en el campo cardiometabólico y señala que podría beneficiar a fumadores, diabéticos, hipertensos, personas con colesterol elevado, pacientes del corazón o sujetos que han padecido un ictus, además de influir en el propio envejecimiento, de acuerdo con investigaciones llevadas a cabo en la Universidad de Baltimore (EEUU).

"Vivir más y mejor pasa por el cuidado del endotelio", subraya este investigador.

El médico añade: "Con la importancia que tiene el endotelio no solo en las enfermedad cardiovascular, sino en el propio envejecimiento, si estos resultados del jamón ibérico los hubieran obtenido los americanos con la hamburguesa, los italianos con la pizza o los alemanes con las salchichas, la repercusión hubiera sido enorme".