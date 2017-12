6 motivos para elegir el DIU como método anticonceptivo

El 75,2% de las mujeres utiliza algún método anticonceptivo en España. Según datos de la Sociedad Española de Contracepción de 2016, el preservativo y la píldora son los más utilizados, con un 28,4% y un 21,7% respectivamente. Por su parte, sólo un 3,5% recurren al Dispositivo Intrauterino (DIU), un sistema de largo plazo que se inserta en el útero y que suelen utilizar las mujeres de más de 35 años.

Las dudas a la hora de elegir qué método anticonceptivo se adecua mejor a cada mujer son habituales. Por ello, desde la Unidad de Ginecología de Policlínica Barcelona exponen seis ventajas de utilizar el DIU como método anticonceptivo:

Alta eficacia anticonceptiva: Se trata de uno de los mejores métodos anticonceptivos que existen, ya que tiene una efectividad de más del 99%, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Anualmente, menos de 1 de cada 100 mujeres que lo utilizan se queda embarazada. Su alta eficacia se debe a que no existen posibilidades de olvido o de usarlo de forma incorrecta.

Duración de largo plazo: El DIU presenta un uso continuado de entre tres y cinco años según el modelo y el tipo (hormonal o de cobre). Por tanto, su coste económico es bajo en relación al tiempo que está activo.

Efectos secundarios mínimos: El DIU de cobre no presenta efectos hormonales secundarios, a diferencia de otros métodos anticonceptivos como la píldora. Por su parte, el DIU hormonal reduce la cantidad y el dolor menstrual y, por ello, es aconsejable para mujeres con sangrado excesivo y doloroso durante la regla.

Fácil adaptación: Este método anticonceptivo debe ser colocado por un ginecólogo en el útero, por lo que no es necesario llevar a cabo ninguna rutina más allá de comprobar regularmente que el dispositivo no se ha movido.

No reduce la fertilidad: Una vez retirado el DIU, las posibilidades de lograr un embarazo se restituyen al momento mientras no haya problemas previos de fertilidad.

No afecta a la lactancia: De hecho, durante el post-parto es ideal su colocación ya que no afecta a la lactancia, no representa ningún riesgo para el bebé, no afecta físicamente a la madre y es inmediatamente reversible en caso de querer volver a ser madre.