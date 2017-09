ADICCIONES, ¿POR QUÉ UN TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO Y EN CONTEXTO HOSPITALARIO?

Tratamiento individualizado

Hemos oído muchas veces en consulta «yo no soy como otros adictos», «a mí no me pasa lo mismo», «tal cosa o tal otra, conmigo no funciona» y nuestra respuesta siempre es escuchar al paciente, al entorno y evaluar correctamente para poder diseñar, entre todo el equipo, un tratamiento ajustado y que nos lleve a lograr la abstinencia del paciente. Ese es el objetivo común.

Para la evaluación realizamos pruebas psicológicas y médicas necesarias para trazar el plan de tratamiento. Éste puede comenzar por un ingreso hospitalario, si la desintoxicación implica riesgos para la salud del paciente, o si el ambiente familiar no va a poder controlar la sintomatología de los primeros momentos. Si el tratamiento no requiere de hospitalización, se aborda de manera ambulatoria.

Contexto hospitalario

Es muy importante tanto la atención individualizada como la atención integral del paciente, es decir, atender tanto el aspecto psicológico como físico de la enfermedad. Por lo que nos situamos dentro de un contexto hospitalario, de este modo que el paciente estará atendido por profesionales médicos y especialistas.

En estos casos, el paciente dispone de habitación individual y está siempre acompañado por un miembro del equipo, que observa minuciosamente su evolución.Asimismo, se realizan consultas diarias con el psicólogo, con el psiquiatra o/y con el especialista en el Programa de Prevención de Recaídas y con el fisioterapeuta. Además, el paciente dispone de las interconsultas necesarias durante su tratamiento, con cualquier otro especialista (neumólogo, digestivo, etcétera).



Trabajo en equipo y absoluta discreción

El equipo terapéutico trabaja intensamente con la familia durante el internamiento y el tratamiento ambulatorio para dotarle de las habilidades básicas para manejar la adicción.

Los pacientes consiguen la confidencialidad y discreción que aporta un ingreso en un ambiente en el que el paciente no tendrá contacto con otros pacientes. La duración del ingreso dependerá de cada caso ya que cada paciente es único.

Psicoactúa Adicciones realiza tratamientos para el abuso o la adicción de:

Cocaína.

Alcohol.

Psicofármacos.

Tabaco.

Cánnabis.

Opiáceos.

Nuevas tecnologías.

Se abordan también:

El juego patológico.

El trastorno del control de impulsos.

La prevención de las adicciones desde el ámbito familiar.

PsicoActúa cuenta con Autorización Sanitaria como Unidad de Desintoxicación Hospitalaria (UDH), con el nº ACD/3003 en el Registro de Centros y Servicios de Atención y Prevención de las Drogodependencias de la Comunidad Valenciana.