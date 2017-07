¿Los ejercicios hipopresivos reducen la cintura y ayudan a adelgazar?

En este artículo y en el de la próxima semana abordaré los ejercicios hipopresivos que tan de moda se han puesto por su práctica habitual en algunas famosas españolas, desde la perspectiva que una experta en los mismos desde la fisioterapia puede ofrecer.



En el año 2007 justo tras haber sido madre de mis preciosos gemelos, acudí a un curso para fisioterapeutas de Gimnasia Abdominal Hipopresiva, podría parecer tal y como se conciben actualmente, que mi interés fuese el de aplanar mi abdomen y quedarme estupenda.



Pues bien, este no era el interés con el que yo acudí a aprender estos ejercicios, aunque mi salud y mi aspecto físico me importan y me importaban entonces, mi interés en ese momento fue el de poder dominarlos para poder enseñarlos a mis pacientes tras el parto.



Este método empezó a divulgarse en los años 90 por un fisioterapeuta belga. Este señor descubrió en una exploración vaginal rutinaria que al realizar el tacto vaginal la señora a la que exploraba, esta se asustó y realizo un movimiento de contención respiratoria, de esta forma observó que el suelo pélvico se activaba y ascendía. Desde este momento comienza el desarrollo de este método.



Hasta el año 2007 estos ejercicios se enseñaban sólo a profesional sanitario como médicos, matronas, fisioterapeutas, en el ámbito de la recuperación del suelo pélvico y abdomen, sobre todo. A partir de este momento se incluye a los profesionales de la actividad física y el deporte.

Entre las bondades de estos ejercicios se encuentra fundamentalmente que:

-Trabajan los músculos del abdomen sin generar efectos negativos para el suelo pélvico y la espalda en general.

-Pueden mejorar los dolores de espalda.

-Pueden mejoran la circulación de retorno.

-Desde el deporte pueden aumentar el rendimiento deportivo.

-Pueden reducir la cintura.



En esta última bondad es en la que me quiero centrar para poder aclarar si los ejercicios hipopresivos «reducen la cintura». Cuando pensamos en hipopresivos nos surge la imagen de Pilar Rubio y Cristina Pedroche, con su espectacular belleza y mejor abdomen y claro. la tentación de pensar que los hipopresivos te van a llevar a lucir palmito como ellas es inevitable.



Por tanto, puedo basar mi opinión argumentando que estos ejercicios son una herramienta más dentro del arsenal terapéutico con el que contamos los profesionales de la salud. Como todo ejercicio necesita ser bien aprendido y supervisado para poder ser efectivo. Necesita un periodo no inferior a 3 meses para ser aprendido y de 6 meses para interiorizarlo.



Además, son ejercicios complicados y duros físicamente por lo que las clases multitudinarias impiden su correcto aprendizaje. También es importante saber que han surgido escuelas que no respetan del todo los principios básicos de estos ejercicios y pueden ser perjudiciales para tu suelo pélvico.



Por tanto, el consejo que te doy es que huyas de la tentación de pensar que los hipopresivos adelgazan y que te van a dejar un cuerpo 10. Tienes que saber que su función va más allá de eso y como cualquier otra técnica de fisioterapia lo que sí pretende es que tu salud sea de 10.



¡Practica hipopresivos de forma saludable! Si quieres informarte al respecto puedes hacerlo en fisiomee@gmail.com.