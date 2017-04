Los errores más comunes al cepillarse los dientes

Gran parte de los españoles no se lava bien los dientes.

Gran parte de los españoles no siempre se cepilla los dientes de forma correcta. Así lo asegura la doctora de Mireia Alcaz, quien ha avisado de que la técnica de cepillado no suele ser la correcta "en muchos casos" ya que los retos de alimentos y bacterias se mueven pero no se eliminan de la boca.

Por ello, la experta ha enumerado las seis cosas que se suelen realizar mal a la hora de cepillarse los dientes: