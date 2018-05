Diez bolsos para hombre para todos los gustos

Que los bolsos también son cosa de hombres es algo cada vez más habitual. Las necesidades de la vida moderna han ido desbordando poco a poco los bolsillos, su primer recurso de almacenamiento: móviles cada vez más grandes, carteras, llaves, tablets, gafas, libros, ordenadores portátiles... Cada vez llevamos más cosas encima, especialmente cuando las jornadas se alargan con actividades extras. Y muchas veces también se echa en falta espacio para un tupper, cuando no para la ropa del gimnasio.



Junto con estas crecientes necesidades han aumentado las propuestas, más allá de la tradicional mochila o de las posibilidades de una simple riñonera.



Petates, bandoleras, riñoneras, messengers, totes, clutchs€ De las opciones más prácticas a las más sofisticadas, estas son 10 opciones de bolsos para satisfacer las necesidades del día a día de los hombres:





Bolso pequeño Eastpak The One

Riñonera Calvin Klein

1 - Riñonera Calvin Klein. 2 - Messenger grande WinCret. 3 - Messenger Leabags London. 4 - Bolso pequeño Eastpak The One. 5 - Bolso Polo Videng

Bolso Polo Videng

'Messenger' Leabags London

'Messenger' grande WinCret

'Messenger' bandolera Aevor

Maletín Brodrene

1 - Clutch Beatsport. 2 - Messenger bandolera Aevor. 3 - Petate Helly Hansen Classic Duffel. 4 - Totte Timberland Technical. 5 - Maletín Brodrene.

'Shopper' o 'tote' Timberland

'Clutch' Beatsport

Petate Helly Hansen Classic Duffel

La bandolera pequeña Eastpak The One es(móvil, llaves, gafas, cartera€) sin agobios. Este modelo de la clásica marca de bolsos y mochilas cuenta con un compartimento principal, otros dos bolsillos externos y uno interior, todos ellos con cremallera para mayor seguridad.para portar nuestras pertenencias básicas y puede ser el complemento ideal para el día a día o para viajar, ya sea en coche o en cualquier otro transporte, ya que nos permitirá siempre tener a mano nuestros billetes y la documentación de una forma segura. Un modelo muy recomendable esEsta bandolera Polo Videng mediana con cierre principal de imanes y cremallera es un complemento ideal para el día a día más urbano. Con un toque más elegante, permite llevar algo más allá del móvil o la cartera, como, por ejemplo un tablet o documentos en papel. Dispone de un bolsillo exterior y tres interiores, uno de ellos con cremallera.Si lo que queremos es una capacidad aún mayor, una opción útil y, a la vez, elegante, esta bandolera o 'messenger' Leabegs London nos permitirá llevar documentos de tamaño folio, además de un tablet y con holgura suficiente para incluir gafas, una botella pequeña de agua y otro tipo de objetos. Cuenta conUn 'messenger' para llevar todo lo que necesitamos para un largo día fuera de casa es este modelo de WinCret de lona. Con sus 40 centrímetros de ancho, incluyendo, por ejemplo, un tupper para comer en el trabajo.Una opción más deportiva es este 'messenger' bandolera Aevor con múltiples usos. Práctico y cómodo, permite cargar más peso y nos puede servir no solo para llevar todo elque necesitamos, sino también para incluir un tupper o convertirlo en nuestra particularSi lo que queremos llevar sobre todo material de oficina, como un ordenador portátil, con un estilo más formal, una buena idea son. Estos nos permitirán, además, tener con nosotros todos esos objetos que nos hacen la vida más fácil sin necesidad de andar con los bolsillos llenos. Este modelo Brodrene es una opción elegante, discreta y muy práctica.Lostampoco son solo para mujeres. Existen múltiples modelos, pero este modelo Timberland Technical Tote es una opción a la vez elegante y práctica para no echar nada en falta a lo largo del día.. Una cartera de mano o 'clutch' nos permitirá llevar con nosotros algo más que tarjetas, billetes o monedas y puede darnos un toque de distinción. Este modelo de mano Beatsport , por ejemplo, tiene el tamaño suficiente para incluir un ereader, una tablet o una gafas de sol.Si a lo largo del día nos espera también una sesión de deporte, en el gimnasio o de cualquier otra clase, lo más cómodo es el clásico petate. Hay muchos de este tipo para llevar todo lo necesario sin problemas de espacio y que, incluso, nos dejarán sitio para otros objetos. Este Petate Helly Hansen Classic Duffel esque, además, puede llevarse como si se tratase de una mochila.