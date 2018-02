5 looks que puedes copiar sin comprar nada nuevo

Las famosas no siempre salen a la calle vestidas para la alfombra roja. En su día a día, también utilizan prendas cómodas y estilosas como muestran en sus redes sociales. Vestir como las 'celebs' no es algo inaccesible, de hecho, los 'looks' que hemos seleccionado son fáciles de reproducir con prendas que seguramente tienes en tu armario.



A veces, un complemento o una combinación de colores o de textiles es la clave para que un 'look' resulte glamouroso o irresistible. Las famosas, acostumbradas a los cambios de vestuarios y a los estilistas, saben cómo sacarle partido a las prendas. ¿Quieres lucir estilazo en tu día a día? Toma nota de los 'looks' más 'casuals' de estas famosas (actrices, modelos, periodistas...) seguidas por miles de usuarios en sus redes sociales.





Sara Carbonero

Paula Echevarría

Dakota Johnson

Olivia Palermo

Beach Heaven ???????? Una publicación compartida de Olivia Palermo (@oliviapalermo) el Nov 26, 2017 at 3:16 PST

Miranda Kerr

Tipping my cup to 2018! ??????? Una publicación compartida de Miranda (@mirandakerr) el Ene 5, 2018 at 4:33 PST

La periodista se ha convertido en unapor su estilo sencillo, bohemio y casual. En esta ocasiónva de lo más moderna con una combinación de básicos:y estilo cowboy. La chaqueta o jersey de lana 'oversize' de color oscuro se lleva mucho esta temporada. La gracia del 'look' reside en dejar la chaqueta abierta y con las mangas un poco recogidas para que sobresalgan los puños del jersey.Sencillamente espectacular para ir a la oficina o salir de cena con los amigos. Simplemente combinando un vestido de gasa y unos botines cañeros, la actriz logra un 'outfit' genial sin mucho esfuerzo. Lo divertido de este 'look' es elque combinan con el bolso de mano.La protagonista detiene un estilo muy chic., combinando prendas actuales con otras retro. En esta ocasión, Dakota se enfunda unos vaqueros negros que dejan a la vista los tobillos, combinados con l. Lo llamativo de este 'look' tan casual pero a la vez atractivo, es meter la camisa por dentro del pantalón y llevar las mangas recogidas. Johnson elige unosque la hacen estar divina.Todavía nos queda algún tiempo para poder lucir ese 'look' tan veraniego que lleva Olivia Palermo, pero revisando nuestro fondo de armario seguro que encontramos una. La modelo y empresaria le añade un sombrero de paja, un capazo de mimbre y unas gafas maxi para protegerse de los rayos de sol.Con este conjunto, Palermo logra un resultado informal pero espectacular a la vez:y tacón fino que afinan el 'look'.La top australiana es una amante del deporte y de la vida sana. Sus 'looks' giran en torno a su estilo de vida activo y aquí tenemos una muestra de su comodidad en el día a día sin renunciar a la moda. Con dos básicos (unos pantalones pitillo negros y un jersey de lana blanco). Para añadir una nota especial a estos básicos, la modelo incorpora uny unas bailarinas con tira trasera.