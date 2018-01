Dulceida se sube a la pasarela

Dulceida se ha subido a la pasarela de la 080 de Barcelona de la mano de Ze García. El diseñador ha decidido apostar por las reinas de Instagram para mostrar su nueva colección. Así hemos podido ver desfilando a influencer como Dulceida, Laura Escanes, Marta Lozano, María Pombo, Inés Arroyo, Gigi Vives, Nina Urgell, Jessica Goicoechea, Patry Jordan, Marta Riumbau, Ángela Rozas, Carla Hinojosa y Michele Salas.

Esta Millenial Couture ha tenido en Dulceida a una de sus máximas protagonistas.

¿Cuántos vestidos llevabas?

Un vestido. Hemos hecho pase, carrusel y luego todas una especie de carrusel.

¿Qué has sentido?

Muchos nervios, además veía a mis amigos cada vez que giraba, me decían guapa y yo me moría.

Eso anima.

No, a mí me pone nerviosa.

¿Te gusta esto?

Me gusta mucho, la primera vez lo he pasado mal, la segunda me lo he pasado bien y la tercera he disfrutado. Cuando hemos salido todas juntas al final me ha gustado, estamos todas juntas.

¿Cómo se te ha dado?

Los ensayos increíbles, desfilar no es lo mío, pero de vez en cuando no está mal, como experiencia es guay.

¿Te apuntas a otras?

Bueno, depende.

¿Qué ha dicho tu mujer?

Yo la he escuchado diciendo '¡guapa, preciosa!'.