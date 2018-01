Los mejores y peores vestidos de la alfombra roja de los SAG Awards

Los Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) o lo que es lo mismo, los Premios del Sindicato de Actores de este 2018 también se han unido a lucha por los derechos de las mujeres. Esta entrega de premios que tuvo lugar la noche del pasado domingo en Los Ángeles, fue conducida por primera vez en su historia por una mujer: Kristen Bell. Además, todos los galardones fueron entregados únicamente por mujeres para unirse al movimiento #Metoo y Times Up.



El verdadero objetivo de esta "revolución" es impulsar loa diferentes valores que lideran el movimiento: la igualdad, la equidad, el respeto, la inclusión y el empoderamiento de la mujer en la industria cinematográfica y en el día a día.



La particularidad de estos galardones es que son los propios actores los que premian a sus compañeros. Por la alfombra roja pudimos ver a numerosos rostros conocidos como Susan Sarandon, Emma Stone o Resse Witherspoon.



Entre los premiados, los más destacados fueron Nicole Kidman, por su papel en ´Big Little Lies´ o Morgan Freeman, que fue galargonado por su gran trayectoria profesional como actor.



Una vez más, los looks de las actrices de Hollywood acapararon todas las miradas de los asistentes. Entre las mejores vestidas hemos podido ver a Mandy Moore, Margot Robbie y Reese Witherspoon. Repasamos los estilismos de la noche.



Nicole Kidman

Susan Sarandon

??= @albertaferretti #sagawards Una publicación compartida de Susan Sarandon (@susansarandon) el Ene 21, 2018 at 4:22 PST

Reese Witherspoon

Kristen Bell

Allison Williams

Natalia Dyer

Emma Stone

Lupita Nyong'o

Margot Robbie

Madeline Brewer

Brie Larson

Mandy Moore

Tracee Ellis Ross

Sadie Sink

Kate Hudson

Nicole Kidman deslumbró en la alfombra roja con un diseño de Armani Privé. Un largo vestido de lentejuelas marrones en tonos metalizados y una flor el hombro, que combinó en unas sencillas sandalias de tacón en el mismo tono que el vestido. Sin duda, uno de los looks más elegantes de la noche.Susan Sarandon, a la que recordamos por su papel protagonista en la película Thelma y Louise, no dudó en desfilar por la alfombra roja con unas gafas de sol estilo retro y un diseño de Alberta Ferretti de lentejuelas azules y con un pronunciado escoteLa intérprete de Big Little Lies, Resse Witherspoon acudió a la gala con un vestido verde esmeralda con cola de sirena que combinó con complementos del mismo color. Un diseño que dejaba sus hombros al descubirto firmado por Zac Posen.Kristen Bell, encargada de conducir los SAG Awards, escogió un vestido de princesa de J. Mendel en tono rosa fucsia con escote en forma de corazón y un sencillo recogido con raya lateral. La actriz, fue cambiando de estilismo a lo largo de la noche.El look de la intérprete Allison Williams lo firmó Ralph & Russo y estaba formado por un largo vestido con pedrería en la parte superior y flecos en la parte inferior en tonos plateados, dando un toque de color con unos llamativos labios en tono burdeos. El broche de oro lo puso con unos impresionantes zapatos de plataforma.Natalia Dyer, actriz de Stranger Things, escogió un look de bailarina con un recogido con raya lateral y un vestido de dos piezas de Dior Alta Costura: una falda blanca de vuelo con estampados y un top negro de tirantes con tul.Emma Stone arriesgó por la red carpet con un vestido negro con estampado floral y transsparencias en la parte del escote y la cintura. La actriz acompañó el look con unos pendientes largos en tonos similares al vestido.Un vestido en tonos plateados y con escote en palabra de honor que terminaba en una pequeña cola de plumas negras, fue el look elegido por Lupita Nyong'o para pasear por la alfombra roja. El estilismo estaba firmado por Ralph & Russo.Margot Robbie desfiló por la red carpet con un diseño de Miu Miu en tono nude adornado con plumas en la cadera y pequeños brillantes que daban un toque más elegante al estilismo. Una pequeña cola y un escote halter, ponían el broche de oro al vestido que acompañó con complementos en tonos plata metalizado.La actriz de Orange is the New Black, Madeline Bewer, escogió un vestido midi de Reem Acra con acabado de tul y mucho vuelo, corsé palabra de honor y perlas bordadas. El estilismo lo combinó con unas sandalias rojas que daban un toque de color al look.Un vestido de Gucci estampado multicolor con mangas de farol y una línea de brillantes por la zona del escote, fue el escogido por la actriz Brie Larson para acudir a los premios. Acompañó su estilismo con unas sutiles ondas y un maquillaje en tonos azules que resaltaban sus ojos.Mandy Moore sin duda acertó con un sencillo slip dress de Ralph Luren en color azul brillante que dejaba al descubierto su espalda. El estilismo lo acompañó con un maquillaje de lo más natural en el que destacaban sus labios en color nude.La actirz lució un vestido de Ralph & Russo de color blanco acompañado de una capa y unos zapatos de Louboutin que combinaban a la perfección y que destacó por su elegancia.La actriz a la que conocemos por su papel en ´Stranger Things´, acudió a los Screen Actors Guild Awards con un diseño muy formal de Chanel en tonos blancos con pedrería que acompañó con unas sandalias metalizadas y una trenza de raíz.Kate Hudson acudió a la alfombra roja con un vestido diferente y atrevido de Valentino en color rosa con corazones negros estampados, volantes y un lazo negro en la cintura que acompañaban a un cuello alto de encaje.