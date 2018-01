Meghan Markle, ¿cuál es su prenda favorita?

Meghan Markle lo tiene claro, los abrigos son sus prendas favoritas. Y es que con la vestimenta del día del anuncio de su enlace, ya lo anticipó. Azul, camel, blanco y beige han sido los colores elegidos para su prenda estrella en sus apariciones públicas oficiales, desde que se incorporó a la vida de la corona inglesa.

Del abrigo blanco estilo batín agotado al instante de la firma Line the Label, pasando por el azul marino estructurado con doble abotonadura en su primera aparición oficial, el color camel de Sentaler del 25 de diciembre, hasta el último más informal de Smythe.

No obstante, la actual contrincante de Kate Middleton en cuestión de moda, no se queda aquí, los abrigos los complementa con bolsos de lo más originales con formas geométricas: redondos o rectangulares con detalles muy distintivos, haciendo de los complementos las claves y protagonistas de sus looks.

FOTO: AFP

Hasta la fecha no ha sorprendido con looks estampados, quizás sean pistas que nos está dejando la futura esposa del príncipe Harry, para el vestido de novia de su enlace el próximo 19 de mayo. De momento nos quedamos con el conjunto elegido para el posado oficial de compromiso: una falda de volante un cuerpo de tul con detalles dorados de Ralph&Russo.

Debajo de esos abrigos fetiche, nos había acostumbrado a lucir faldas o vestidos con cortes formales tipo midi. Pero en su último acto oficial, ha dejado claro que también es fan de los pantalones de camal ancho, con un look más casual, ha sorprendido por la elección de su peinado con un moño efecto despeinado.