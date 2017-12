Trucos para aguantar los tacones estas fiestas

Lucir zapatos de tacón suele sumar elegancia a un ´look´ ya que la altura extra que ofrecen, estiliza piernas y alarga la figura. Sin embargo, son uno de los complementos más amados y odiados a la vez ya que pueden causar dolores insoportables en los pies o generan problemas a la hora de andar, si no se está acostumbrada.

No todos los zapatos de tacón son aptos para cualquier chica como tampoco el tacón más cómodo es siempre el más bajito. Hay que tener en cuenta una serie de factores personales y de estilo a la hora de comprar un par de zapatos de tacón que sean cómodos. Por eso, te ofrecemos algunos consejos para acertar con tu compra y poder lucirlos sin incómodas molestias.

Ponerse crema en los pies y usar plantillas de silicona ayuda a poder llevar tacones sin dolor. Fotos: Getty Images

y escoge unos tacones que se adapten a ti como un guante.con los que puedas andar sin problemas y que te permitan lucirlos durante varias horas sin tener que preguntarte por qué te has puesto tacones esa mañana.: Una de las decisiones más personales que podemos tomar a la hora de elegir unos zapatos. La altura recomendada para que puedas lucirlo durante todo el día sin ninguna quejapero ¡tú decides! Hay mujeres que pueden estar cómodasmientras que hay otras queEscoge los zapatos que te hagan sentir cómoda y femenina sin renunciar a unos centímetros de más.: a veces tendemos a comprar zapatos de una talla menos para evitar que se nos salgan o de una talla más porque no queremos que nos aprieten.Evita cualquier tipo de problema comprando el zapato hecho a tu justa medida.antes de usarlos; esto suavizará el zapato y evitará que cree roces en nuestros pies.Los que más nos gustan son los tacones de aguja, pero no son los más estables. Y si bien los tacones de aguja no pasan de moda, las nuevas tendencias existen y a veces hacen un "guiño" a nuestros pies.Súmate a esta nueva moda y disfruta de unos tacones con los que ganarás más estabilidad y estarás mucho más cómoda.con unas tijeras o aplícale un poco de Coca-Cola. Ambas medidas restarán suavidad a los tacones y evitarás resbalar y caerte con ellos.la hidratación protegerá a tu pie frente a las rozaduras y el dolor.que ayudan a que el pie esté mucho más cómodo; al ser transaparentes, puedes utilizarlas en zapatos de tacón abierto porque no se nota nada.o directamente sobre tu pie. Ayudará a controlar tu sudor y lucir más cómodamente los tacones.