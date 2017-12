Recomendaciones para cuidar tu sonrisa en Navidad

Después de comer o beber, los azúcares y otros carbohidratos (almidones) de los alimentos entran en contacto con la placa bacteriana y son convertidos en ácidos. Estos ácidos bajan el nivel de pH de la boca y, como consecuencia, el esmalte de los dientes puede perder minerales importantes. La debilitación del esmalte es un factor de riesgo en, por ejemplo, la aparición de caries.

Se acercan fechas en las que son habituales los excesos y los cambios de rutina, con comidas familiares, de empresa o reuniones de amigos. El ritmo acelerado actual no deja mucho tiempo para comer y, a menudo, se hace fuera de casa.

"En España resulta impensable una Navidad sin turrón, polvorones, mazapán o el carbón de azúcar. Las fiestas son para celebrarlas y vivirlas con una sonrisa pero sí podemos seguir unas recomendaciones que nos permitan disfrutar estas fiestas sin perjudicar la salud de la boca", ha señalado el presidente de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEDO), Juan Carlos Pérez Varela.

Por ello, es importante que sigamos los siguientes consejos para continuar, también en navidad, cuidando nuestra sonrisa:

1.- Minimizar en lo posible el consumo de azúcar. No se trata de renunciar a tomar los dulces navideños, pero sí de procurar no pasarse. Si se lleva ortodoncia hay que evitar el turrón duro, las peladillas o las garrapiñadas, ya que puedan dañar los aparatos.

Si consumes alcohol, es preferible decantarse por el vino tinto. / GETTY

2.- Tener precaución con el marisco, empleando las pinzas y los útiles específicos para ello y evitando abrir las patas o cualquier elemento duro con los dientes, tanto aquellos que llevan ortodoncia como los que no, porque pueden dañar el esmalte y astillar o fracturar las piezas dentales.

3.- Los pacientes de ortodoncia deberán intentar evitar los alimentos 'prohibidos' que abundan mucho en estas celebraciones, como son los frutos secos, patatillas o snacks crujientes. La piña también suele tomarse en estas fiestas, pero es muy filamentosa, por lo que después de comerla hay que ser muy cuidadosos con la limpieza de la boca.

4.- Evita el picoteo, la probabilidad de caries aumenta cuando el pH de la boca baja a 5,5. Estar todo el día comiendo mantiene la acidez baja, por eso picar entre horas aumenta el riesgo de caries. Si se va a tomar dulces es mejor hacerlo durante las comidas en lugar de estar picoteando de manera interrumpida.

5.- Precaución con las bebidas, si consumes alcohol es preferible decantarse por el vino tinto, ya que el blanco y el champán son más agresivos para el esmalte y para el cemento de la raíz dental. También es frecuente que los niños sustituyan el agua por zumos o bebidas carbonatadas que, además de contener azúcar, tienen ácidos que pueden desgastar el esmalte dental. En la medida de lo posible, que tomen leche y agua.

6.- El cambio de rutinas no es excusa para dejar de limpiar la boca tres veces al día. Lleva un cepillo de viaje contigo. Si no llevas ortodoncia y te has olvidado el kit dental, se puede masticar chicle sin azúcar después de las comidas, ya que favorece la producción de saliva y neutraliza la acidez de los alimentos.

No hay excusa para dejar de limpiarse la boca tres veces al día. / GETTY

7.- No se deben descuidar las rutinas ortodóncicas, a pesar de los compromisos sociales es importante llevar puestos los alineadores transparentes y las gomas las horas necesarias para que sea eficaz el tratamiento.

8.- Hay que llamar de inmediato al ortodoncista si se produce algún accidente como un bracket que se despega o un arco que se suelta, ya que hay que solucionarlo cuanto antes.

9.- ¡Llevar la sonrisa siempre puesta! La sonrisa tiene numerosos beneficios sobre el estado emocional, la salud y sobre la imagen que proyectamos a los demás, pero, sobre todo, es contagiosa y el elemento más importante para que estas fechas sean una auténtica fiesta.