Blanca Padilla: "Las alas de Victoria´s Secret eran pesadas"

La revista Glamour celebró su 15 aniversario con una fiesta muy especial en el exclusivo Hotel Ritz de Madrid y lo hizo con el apoyo de algunos de los rostros más conocidos del mundo de la moda de nuestro país.

Blanca Padilla, la única española en el desfile de Victoria's Secret, habló sobre cómo había vivido el show de este año en China y de la responsabilidad que sintió al enfundarse las alas de la firma americana.

¡Enhorabuena por el premio!

Gracias.

¿Cómo se siente una cuando recibe el premio?

Muy contenta, llevo un año significativo y para mí acabarlo aquí, en Navidades, en casa y con este premio es un honor.

¿Te quedas a pasar las fiestas aquí?

Sí, estoy muy contenta.

¿Cómo se siente una siendo un ángel?

Fue una experiencia increíble, China que no había estado nunca, era la primera vez, el rollo con las chicas fue muy guay, estábamos muy unidas y lo disfruté mucho.

¿Te has enterado de que Adriana Lima ha publicado un mensaje en Instagram en el que dice que no volverá a hacer desnudos para no sentirse vacía? ¿Deja Victoria's Secret?

No tengo ni idea, no lo sé, ha sido el último año de Alessandra Ambrosio pero no sé sobre ella.

Has lucido dos looks.

Ha sido mucha responsabilidad para mí, las alas eran pesadas, no lo parece pero sí, me lo dijeron y sí que era una gran responsabilidad pero todo ha salido bien.

¿Con cuál de los dos looks te quedas?

Me gustan mucho los dos, cada uno tiene su encanto, el de los tonos azules estaba todo pintado a mano y eso tiene mucho encanto y las alas han sido muy especiales.

¿Cómo lleva tu chico eso de que viajes tanto?

Me veo muy a menudo, viajo yo, viaja él y nos apañamos muy bien.

¿Las Navidades juntos?

Sí, con mi familia que tengo muchas ganas.