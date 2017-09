Rihanna lanza su marca internacional de maquillaje

Rihanna ha dado un pasó más en su carrera profesional. En colaboración con Kendo Brands, la cantante presenta su marca internacional de maquillaje, Fenty Beauty by Rihanna, en un lanzamiento sin precedentes que tiene lugar en 1.600 tiendas y 17 países el mismo día.



La inspiración de Rihanna para crear Fenty Beauty procede del intento de encontrar productos que funcionen con todos los tipos y colores de piel. Teniendo en cuenta estas directrices de Rihanna, Fenty Beauty ofrece una amplia gama de productos para tonos de piel tradicionalmente difíciles de combinar, creando fórmulas que funcionan para todos ellos y precisando tonos universales.



Al igual que Rihanna, la marca es tanto atrevida como femenina, con una línea de productos desarrollada para funcionar juntas y mostrar a todo el mundo el método de Rihanna para lograr su famoso resplandor, el "Fenty Face". "El Fenty Face ha sido creado para mujeres con todo tipo de piel y todas las personalidades" dijo. "Estos pasos son la clave para empezar un maquillaje, sin importar el look que buscas. A partir de aquí empieza la diversión", Para Rihanna, el secreto para resplandecer está en el primer paso del Fenty Face, un filtro suave mate porque no importa tu tipo de piel.





PRO FILT´R @FentyBeauty Foundation. 40 shades for makeup lovers around the world. I´m 340! What's yours? #fentyface Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 9 de Sep de 2017 a la(s) 9:53 PDT

¿El segundo paso?Por último, continuar resplandeciendo eliminando brillos donde y cuando quieras. Rihanna cree que estar lista para una sesión de fotos quiere decir estar libre de brillos. Probado en el backstage, en el escenario y en el día a día, el Fenty Face es la clave para maximizar las posibilidades ilimitadas de todo maquillaje. Este proceso es el núcleo de sus 91 referencias, quePro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation, 1 Primer retouch Pro Filt'r; 30 Sticks magnéticos, tanto mates como brillantes para corregir, eliminar, destacar o dar color; 6 iluminadores cream-powder hybrid Killawatt para rostro y ojos; matificador Invisimatte Blotting Powder y formato papel; 1 lip gloss universal conocido como Gloss Bomb; y una gran variedad de pinceles y esponja.Además de crear cada detalle de cada producto de su línea, Rihanna también ha elegido personalmente a tres prestigiosos maquilladores para representar Fenty Beauty en el mundo. Este equipo artístico global incluye acomo Artista Residente,como Maquilladores internacionales.