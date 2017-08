La blusa corbata, la más sensual del verano, tiene doble escote

No hay influencers que no se haya resistido a ellas, la blusa estrella del verano, que lleva como nombre la blusa corbata por la similitud que tiene con esta prenda tan masculina en su cierre. Si no las has visto, ¿dónde te has metido durante todo estos meses? Ellas, las chicas más cool del momento, las empezaron a llevar en primavera y desde entonces no se las han quitado.



De manga larga y corta, es la blusa más sensual del momento por su doble escote. Deja muy poco a la imaginación porque, además de lucir pechos con ellas también luces el escote. Y lo mejor de todo, no puede ser más fresquita.



Con estampados de rayas, flores, de satén o de algodón, la mayoría tienen mucha caída por lo tanto resultan de lo más sofisticadas tanto para el día como para ir a la playa derrochando estilo, tomarse un refresco en el chiringuito al atardecer o para hacer frente al calor sofocante de estos días.



Las influencers las combinan de las maneras más dispares, desde el clásico short vaquero a una falda mini, pero si quieres darle un toque más elegante, apuesta por un pantalón culotte o una falda con abertura central; por el día con zapato plano y por la noche súbete a unas plataformas y arrasarás.





