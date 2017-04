Todas las firmas han presentado ya sus últimas colecciones para los próximos meses. Los colores amarillos y pastel, los tejidos de rafia y paja y los aires de bailarina son los protagonistas de todas ellas. Algo que se plasma también en los zapatos, bolsos o cinturones de la temporada. Repasamos a continuación cuáles son los complementos tendencia de la primavera- verano 2017:

Sandalias y bailarinas con lazo

El año pasado las ´it girls´ y blogueras de moda ya lucían las bailarinas con lazo y ahora las tiendas nos confirman que es el calzado tendencia de la temporada. Elígelas en negro, blancas y rosa con estampado ´vichy´ para estar a la última.

Las mochilas

Olvídate de los incómodos bolsos que se te descuelgan una y otra vez. Cuando aprieta el calor la comodidad manda. Las mochilas son uno de los complementos estrella de esta primavera -verano 2017, tanto para ir a la playa o piscina como para acudir a la oficina o incluso a una fiesta.

Los complemento tendencia de la primavera-verano 2017 /Mango, Zara y Mango

Los bolsos de rafia

Si no tienes uno, no lo dudes son una compra maestra. Nunca pasan de moda y combinan con todo tipo de estampados y tejidos, aportando además un toque muy fresco a cualquier look.

Cinturones corsé

Son la gran novedad. Se llevan negros y con cordones por encima de camisetas básicas blancas o sobre camisas de rayas. Le dan un buen punto a los estilismos más básicos.

Los complementos tendencia de la primavera-verano 2017 / Zara y Mango

Los maxisombreros

Los sombreros llegaron al asfalto para quedarse. Este año los más ´in´ son los grandes, con ala ancha para evitar el sol y en colores llamativos.