Los 10 peores peinados de la historia de los Oscars

Este domingo se celebra la 89º entrega de los Premios Oscars y el planeta estará pendiente de lo que pase en el Teatro Dolby de Hollywood. Con cámaras y fotógrafos de medios de todo el mundo, es lógico que los invitados sientan la presión de estar en el foco de atención aunque sea solo por los pocos minutos que dura el paso por la alfombra roja.



Este momento representa también una oportunidad para aquellos artistas que estén pasando por un mal momento profesional. Dar con la tecla oportuna, arriesgando en el ´look´ o siendo la elegancia personificada, puede hacer que el teléfono vuelva a sonar después de tanto tiempo, con un nuevo proyecto esperando al otro lado de la línea. Se entiende, pues, que haya nervios.



10. Kristen Stewart (Oscars 2013)

Kristen Stewart. Fuente: EFE



9. Colin Farrell (Oscars 2008)

Colin Farrel. Fuente: EFE

8. Scarlett Johansson (Oscars 2013)

Scarlett Johansson. Fuente: EFE

6. Berenice Bejo (Oscars 2012)

Berenice Bejo. Fuente: Twitter

7. Salma Hayek (Oscars 2013)

Salma Hayek. Fuente: EFE

6. Kelly Osbourne (Oscars 2015)

5. Sharon Stone (Oscar 2011)

Sharon Stone. Fuente: EFE

4. Johnny Depp (Oscars 2004)

Johnny Depp. Fuente: EFE

3. Angelina Jolie (Oscars 2000)

Angelina Jolie. Fuente: EFE

2. Helena Bonham Carter (Oscars 2011)

Helena Bonham Carter. Fuente: EFE

1. Cher (Oscars 1986)

Cher. Fuente: Twitter

¿Se acababa de despertar de la siesta? ¿La llevó al teatro un coche descapotable? ¿O simplemente lo hizo a posta, para mostrar su indiferencia por lo que de ella se opine o por los reconocimientos? El tiro le salió por la culata. Con lo bonita que tiene la cara Kristen Stewart, había mil peinados más favorecedores y apropiados que elegir.Totalmente desfasado el peinado ´grunge´ de Colin Farrell en 2008. Nirvana y Pixies se habían quedado atrás hacía tiempos. Por aquel entonces la carrera de Colin Farrell volvía a despegar tras unos años de escaso éxito y podía haber pensado mejor cómo llevaría el pelo.E intento de la deseada actriz puede que fuera loable, rompiendo los cánones para apostar por el pelo corto, pero no lo llevó a cabo bien. El resultado: un engendro de peinado. De las pocas veces que la Johansson ha fallado.Simplemente, a la coprotagonista de ´The Artist´ no le sienta bien ese peinado.El perfecto ejemplo de cómo un peinado elegido a ciegas pueden dejar en nada la belleza natural y un vestido muy bien escogido. Parece que la mexicana hubiera querido imitar el peinado años 50 de Amy Winehouse, pero mal. Suspenso.En este caso el recogido es impecable, pero tiene una pequeña pega, el color lila.Otra actriz que no suele aparecer en este tipo de listados. Pero en 2011 no tuvo su mejor día con el recogido hacia atrás que se hizo.Tanta transformación radical en sus extraños papeles han llevado a Depp a convertirse en uno de los actores con un ´gusto´ más peculiar. El eterno Eduardo Manostijeras la lió parda en lade 2004 con esos cuatro mechones que le tapaban la frente. Desde entonces se busca una forma de denominar este intento de peinado, porque no se merece ser denominado como ´flequillo´.La exmujer de Brad Pitt ganó el Oscar a la Mejor actriz secundaria por ´Inocencia interrumpida´ en el año 2000. También hubiera ganado el Oscar al peor ´look´ si lo hubiera habido.Vale que los primeros años fueron para olvidar en lo que se refiere a la moda (pantalones campana de colores fosforitos, plataformas, cinturones de pinchos y aros enormes). Pero este look de Jolie es recordado siempre como una de las peores elecciones estilísticas de la historia de los Oscars Mismo caso que el de Johnny Depp. Ser la musa de Tim Burton tiene que pasar factura. Solo así nos explicamos el peinado de la actriz británica en la gala de 2011.Sin palabras nos deja Cher, a la que perfectamente se le podría apodar la Lady Gaga de finales del siglo XX. Nada que rescatar en este ´look´, y el peinado, lo que menos.