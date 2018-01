Rosa López: ´El sexo es muy importante y muy sano´

Rosa López está atravesando una etapa muy buena en su vida. La andaluza no para de cosechar éxitos a nivel profesional y a pesar de que pasen los años, sigue siendo el gran icono de Operación Triunfo. Rosa ha confesado ser una fiel seguidora del programa y estar muy pendiente del canal 24 horas.

La cantante se ha apuntado a la dieta de la alcachofa para acabar con los excesos de las Navidades. Vida sana, ejercicio y muy feliz en el ámbito emocional, Rosa López se ha mostrado de lo más simpática ante nuestas cámaras.

PREGUNTA: ¿Cuántos kilos has perdido?

Rosa López: Yo pesaba 110 hace 16 años. En la Academia de Operación Triunfo perdí 27, cuando salí llegué hasta los 92 y ahí fue cuando me asusté y me empecé a cuidar por lo que me quedé en 70. Y ahí estoy, subiendo y bajando.

P: ¿Y cuanto mides?

R.L: 1.73, aunque alomejor he menguado.

P: Ahora con la dieta de la alcachofa te vas a poner...

R.L: Bueno, la alcachofa es un alimento que siempre está en mi dieta, pero además este producto tiene mate y uva. A mí la fruta me cuesta mucho comerla, entonces tiene dos cosas que a mí me interesan mucho por mi forma de vida: el mate tiene muchas propiedades y respecto a la alcachofa y la uva, si vemos sus propiedades en internet vemos que todo junto es un súper producto.

P: Pero lo combinas con el ejercicio, sales a correr...

R.L: Hombre claro, aunque este producto ayude hay que hacer ejercicio.

P: ¿Qué ejercicio haces ahora?

R.L: Intento hacer cardio por los excesos de la Navidad. Con las sentadillas y los circuitos las rodillas sufren si haces demasiados. Cuando termine con el cardio volveré a coger peso con pesas porque eso hace que la masa muscular esté más potente y así pierdes peso antes.

P: Acaba de ser tu 37 cumpleaños ¿Qué tal llevas el cumplir años?

R.L: Bien, me alegró mucho. Lo noto en la piel, pero que vamos a hacer... 37 años con este cuerpo que me ha dado tantas alegrías, pensando lo tonta que he sido quejándome de joven en el "qué gorda estoy". Ahora eso ya me da igual, con 37 años me importa mucho mi salud emocional, psicológica y física.

P: ¿Y la salud amorosa?

R.L: La amorosa está para todas las edades igual.

P: ¿Tienes pareja ahora mismo?

R.L: Es algo de lo que nunca hablo. La tenga o no.

P: ¿Y qué consejo le darías a otras personas que no se ven con fuerzas de empezar una dieta?

R.L: Pues que si el objetivo lo tienen marcado es lo mejor. Si es a corto plazo no sirve de nada.

P: Alba Carrillo hizo unas declaraciones a Chester en las que explicó que se les exige demasiado a las mujeres en la Pasarela Cibeles, ¿tú qué opinas de esto?

R.L: Pues no lo sé, yo nunca he sido modelo, pero sí que es verdad que como mujer con criterio creo que lo más importante es estar psicológica y emocionalmente bien porque cuando tu cabeza está bien, tu cuerpo también lo está. A mí las pasarelas me agobian cuando no me transmiten salud y me transmiten enfermedad.

P: Pero tú eres modelo de muchas seguidoras tuyas.

R.L: Bueno, justo porque como me encuentro en el punto de mira de todo lo que hago, intento el bien para mí e intentar focalizarlo de la manera correcta porque si piensas que estás haciendo un bien social, como mi cometido más importante de la vida es ayudar, pues me siento bien.

P: ¿Te privas de algún alimento para estar tan estupenda?

R.L: Me privo de las cosas que son tóxicas a nivel emocional, nutricional y a todos los niveles: en el trabajo, en el amor, en los hombres...

P: Pero decías que ligas menos que estando gordita.

R.L: Pues sí, no sé. Estando gordita había otras cosas que eran contraproducentes como las inseguridades... No sé cuál es el truco de esto.

P: Y ahora, ¿en qué momento te encuentras?

R.L: Me encuentro en el momento más importante porque me siento bien conmigo misma. A nivel amistad, a nivel chicos... Yo solo estoy dispuesta a pasármelo bien y si hay un ápice para pasarlo mal no voy a estar con esa persona.

P: ¿Qué importancia tiene el sexo?

R.L: Pues mucha. El sexo es muy sano, yo me apaño sola pero... Es muy natural también.

P: Pero algo tendrás, Rosa.

R.L: Que no. Es que me da vergüenza hablar de esto.

P: ¿Cómo eres tan vergonzosa después de tantos años en los medios?

R.L: No es vergonzosa, es cuidado, prudencia y respeto a la gente que me está escuchando a la hora de hablar de ciertas cosas.

P: Hemos visto que has pasado por el hospital por algo del pecho, ¿Estás bien?

R.L: Estoy bien. Aquí somos todas mujeres y tengo 37 añitos y cuando lleguéis a mi edad pues como todas, me miro mi pecho y mi útero. Revisiones para sentirse bien. Hubo una vez que me noté un bultito pero que se disuelve, está todo bien y no me he operado ni nada.

P: Y con 37 años como llevas lo de la maternidad ¿te llama?

R.L: Me encantan los niños, pero de ahí a tenerlo... Luego pienso en la edad pero oye, veo amigas que han tenido niños más tarde. No es mi prioridad pero no te digo que no me gustaría pero oye que sino no voy a ser mejor ni peor mujer por ser o no ser madre.

P: ¿Te animarías sola si no encontrases al hombre ideal?

R.L: No, me gustaría que naciera del amor. Hay cosas que me gusta conservar y un hijo me gustaría que fuera fruto de una relación con un chico.

P: ¿Qué tal relaciones tienes con tu ex novios?

R.L: No me parece respetuoso hablar de ellos.

P: Y hablando de OT, ¿Quién quieres que vaya a Eurovisión?

R.L: Me encanta Operación Triunfo. Me encanta que con 18 años sean tan cultos musicalmente, es algo que yo no he tenido ni tengo. Aprendo de ellos y veo en el canal 24 horas como Amaia o Alfred están todo el rato haciendo música. Me encanta que compongan y a nivel personal y a nivel producto me gustaría que sean Amaia y Alfred los que representen a España en Eurovisión.

P: ¿Ves a Amaia como tu sucesora?

R.L: Aquí nadie es sucesor de nadie. Me encanta esa chavala y aprendo mucho de ellos.

P: A nivel profesional, ¿qué sueños te quedan por cumplir?

R.L: Viajar, ayudar a la pobreza a los niños... Yo apoyo a los chicos de OT porque de verdad que flipo viendo la cultura musical que tienen.

P: Qué consejo les darías al salir del concurso.

R.L: Como pasé justo por ahí yo les diría que en el momento en el que me fue bien, fue cuando pensé que mis papeletas y mis cartas las tenía que jugar yo. En el momento en el que te quites de la cabeza que alguien tiene que tomar decisiones sobre tu vida, dejarás de preguntar a alguien que no tiene nada que ver en el tema. Si te equivocas que te equivoques tú.

P: ¿Get Music te apoyó todo lo que debería?

R.L: Sí hombre. Yo me siento apoyada siempre, no voy a echar la culpa de nada.

P: ¿Te gustaría un dueto con Amaia Romero?

R.L: Por supuesto. Ya he hecho un dueto con ella con una canción del pasado de OT.

P: Entonces, ¿es tu ganadora?

R.L: Cualquiera, de verdad.

P: Y ahora te hemos visto en un programa de radio. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo?

R.L: Sí, me apoya Brian Cross que está en el programa de Europa Baila de Europa FM y entonces mi música suena ahí.

P: Y tienes un blog

R.L: Sí, 'Código Rosa'. En él me gusta fluir y si veo que algo me interesa o hace un bien social, pues lo expongo.

P: ¿Sobre qué escribes en el blog?

R.L: El primer post fue sobre que desafiné en una gala porque eran muchas horas de trabajo y el cansancio pues... Además tuve que cantar con un coro de chiquillos con los que casi no ensayamos y estaba muy tocada por unas imágenes que había visto en la gala y desafiné.

P: Y para terminar... ¿Vas a ir a la boda de Bisbal?

R.L: Sí, abriré el buzón a ver si me llega la invitación. Si puedo voy y sino me 'autoinvito'. Hacen muy buena pareja.