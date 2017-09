Blanca Suárez nos confiesa sus planes de futuro

Tras un romántico verano en el que ha podido desconectar de todo y disfrutar del anonimato descubriendo China junto a su novio el también actor Joel Bosqued, Blanca Suárez vuelve al trabajo.

La actriz se prepara para ponerse a las órdenes de José Luis Cuerda con el que comenzará a rodar 'Tiempo después' el próximo mes de octubre. Imagen de Germaine de Capuccini, nos revela algunos de sus mejores trucos de belleza, la actriz confía en buenos productos y grandes profesionales que le permitan hacer mucho en poco tiempo.

El éxito de la serie 'Las chicas del cable' dentro y fuera de nuestras fronteras ha ampliado su proyección internacional abriéndole nuevos caminos en su ya imparable ascenso.

Pregunta: ¿Cuáles son tus secretos de belleza?

Blanca Suárez: Menos de los que la gente cree, desde fuera la se piensan que estamos todo el día dedicándonos a estar guapas pero lamentablemente tenemos poco tiempo, es importante rodearse de buenos profesionales y buenos productos que te solucionen mucho en poco tiempo. Debemos trabajar para que todo el tiempo que dedicamos a nosotras mismas no sea en vano.

P: ¿Es una esclavitud para ti o disfrutas cuidándote?

BS: Disfruto. Es un tiempo que me tomo para mi, apago el móvil y me centro en darme mimos a mí misma. Durante una hora, si tengo la suerte de tener tiempo voy a una cabina y me pongo en manos de un profesional, si no, en casa en el cuarto de baño, haciéndome algún tratamiento.

P:¿Como mantienes los pies en la tierra cuando todo el mundo te llena de halagos?

BS: No siempre tienes una persona al lado que te de una colleja y te diga "oye guapa, así no puedes comportarte", tienes que hacer tu misma ese trabajo de serenarte y tranquilizarte. Nuestro día a día es ir a rodar y trabajar, como todo el mundo. Tienes que saber que el verdadero día a día no es esto, que esto forma parte del día a día pero son momentos esporádicos.

P: ¿Cuales son tus pilares?

BS: La familia y los amigos, la gente que me conoce de verdad, sobre todo en los momentos malos.

P: ¿Te ves formando tu propia familia, casada y con hijos?

BS: Sí, pero ahora mismo hay que dedicarse y dirigir la energía a otro lugar, esas cosas aparecerán y se harán cuando haya que hacerlas.

P: ¿Cómo has aprovechado este verano?

BS: He tenido tiempo para descansar al principio del verano además de un par de viajes muy chulos en los que he podido distanciarme un poco de Madrid y cambiar de decorado.

P: ¿Qué has descubierto?

BS: Mucha gente, paisajes y lugares que tenía ganas de conocer.

P: ¿Has podido disfrutar del anonimato allí o la fama atraviesas fronteras?

BS: No, hasta China no llegamos, he disfrutado del anonimato aunque hoy en día te cruzas con españoles por todas partes y 'Las chicas del cable' es una serie que se ve en cientos de países.

P: ¿Cómo se presenta el nuevo curso?

BS: Estrenaremos la segunda temporada de 'Las chicas del cable. Aun no hay fecha confirmada , pero creemos que será en diciembre. A finales de octubre cine y luego empezaremos a rodar la tercera temporada de la serie.

P: ¿Qué te ha dado este personaje?

BS: Muchas cosas. La serie lleva este año arrancando y estamos muy contentos, significaba trabajar en una plataforma nueva, algo nuevo para todos y el experimento ha salido bien. Que hayan venido de fuera a pedirnos que exportemos algo de nuestra ficción es muy importante.

P: ¿Notas la proyección internacional?

BS: Sí, las fronteras se van disolviendo, rodamos en Madrid pero se está viendo en todo el mundo, da un poco de vértigo decirlo. La digitalización de todo hace que todo avance más rápido y eso nos permite acceder a otras industrias casi sin darte cuenta.