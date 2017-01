Little Pepe: ´El reggae habla de cosas de verdad´

Tres años después de ´Al sur de la luna´, Little Pepe está de vuelta con ´Templao´ (Boa/Germaica Iberia), un nuevo álbum repleto de luz y ritmos de todos los colores para llevar su mensaje de amor y vida desde su Málaga natal hasta el más alejado confín.



Siempre con el reggae como bandera, transmitiendo el momento vital del malagueño, quien pasa ahora por una etapa "de calma y mesura". "La virtud del punto medio", asegura a Europa Press, para luego añadir que el resultado es de un "ambiente muy tranquilo". "Es un disco para que cada canción te deje pensando en algo", apostilla.



En total, ´Templao´ está compuesto por trece cortes grabados por Niggaswing, con producciones muy variadas de Kunley, House of riddim, Jr Blender, Jugglerz, Dreadsquad, Acción Sánchez, Hazhe y Niggaswing. A nivel vocal, el álbum no cuenta con ninguna colaboración.



"Me iban llegando ritmos europeos y jamaicanos, y cuando me puse a ver lo que tenía grabado me di cuenta de que había surgido así", explica sobre la diversidad de sonidos y productores. Y añade que esta variedad le da "un matiz muy bonito al disco porque lleva por diferentes matices del reagge".



Para llegar a ese punto, Little Pepe afirma que se mantiene "siempre activo" a la hora de escribir y escuchar ritmos: "Bob Marley decía que un artista comprometido debe escribir una canción al día. A veces no ocurre, claro, pero hay que tener esa actitud de ponerse a ello, siempre perspicaz".



Sobre la temática del álbum, resume que trata sobre amor, amistad y la vida misma, pues en definitiva el reggae es "una música que viene de una gente que no tenía ni chancletas en un gueto de Jamaica". "Viene del Caribe, se expande al mundo, e incluso cuando se cantan alegrías hay un resquemor ahí del que ha sufrido. El reggae habla de cosas de verdad", sentencia.

El reggae es España

Pasa entonces Little Pepe a comentar la situación del reggae en España, con bastante aceptación popular y presencia en multitud de festivales (el Rototom es de los más masivos, por ejemplo). "Es que en España nunca ha sido un género denostado, siempre ha habido algo. Recuerdo nombres como Filosofía Rasta o Cañamán", plantea.



Y añade a este respecto: "Si el reggae lo pusieran en la radio, a la gente le llegaría. Bob Marley decía que el reggae es la música de la gente. Yo le he puesto a mi madre de todo y si no le gusta, es molesto, pero el reggae, aunque no te guste, no te molesta. Ese es un poder muy fuerte, es una música que a todo el mundo le seduce".



Así, subraya que el género está "en un buen momento", y apunta que, en cualquier caso, más allá de la industria, "la música es inherente al hombre y siempre va a existir", puesto que todos necesitamos "cantar y expresarnos". "La música es mi profesión y es lo que amo, en lo que pongo mi vida", destaca.



Por esa pasión, el malagueño recalca que cree en su música y en el "buen mensaje" que lleva por el mundo: "Esto es lo que amo. No hacemos una música masiva, no vamos a tener un Lamborghini. Pero tengo un bicicletón muy bonito con una canastilla para llevar a mi hijo y eso es todo lo que quiero. Mis metas son seguir haciendo música y llevar un dinerito a mi casa".



Para conseguir ese objetivo vital, el plan pasa por "mover todo lo que se pueda" este Templao, tanto por España como por Sudamérica y también países europeos. Sin barreras gracias, por ejemplo, a que "el empuje del reggaetón" ha propiciado que "el mensaje de lo latino se haya abierto a todo el mundo".



"En otras latitudes quieren escuchar música en español. Yo hago reggae, sin tón, pero también se abren puertas. Ahora mismo lo latino es lo que mueve todo. Llegará un momento en el que la gente se cansé del tón del reggaetón y nosotros estamos recogiendo desde Málaga el testigo de una música muy pura", concluye.