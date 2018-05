La hija de Terelu responde sobre su supuesta anorexia

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos // IG

La mayoría de edad de Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, la ha convertido en uno de los personajes preferidos de las revistas del corazón. Precisamente, la joven era la protagonista de la portada de Rumore que anunciaba en exclusiva la publicación de las fotos de la escapada de Alejandra y su novio Álvaro a la tierra natal de su madre.

La publicación de la portada y las imágenes han venido, sin embargo, acompañadas de la polémica porque muestran a una Alejandra Rubio extremadamente delgada. En la fotografía que acompaña al gran titular de la portada se puede ver una imagen robada de la joven en bikini en la que se aprecian claramente las costillas y unos delgadísimos brazos.

Las críticas y los comentarios no se hicieron esperar después de la publicación de las imágenes y, aunque ella misma ha explicado que su delgadez se debe a la genética: "Me parece muy fuerte la gente que me acusa sin conocerme de tener un trastorno de alimentación como es la anorexia, que es una enfermedad muy grave, cuando hay gente que de verdad la padece y luchan contra ella", sentenciaba la joven en su perfil de Instagram.

Precisamente, también a través de esta red social, Alejandra Rubio respondía a todos aquellos que se han tomado la molestia en publicar comentarios hirientes sobre la imagen sin saber los motivos. La hija de Terelu Campos, vía la herramienta Stories, ha decidido dirigirse a los haters con cierto descaro: cantándoles la canción A quién le importa de Alaska. El vídeo, que se puede consultar en su perfil, va a acompañado también de una frase lapidaria a modo de mantra: "Tirar con todo cuando todo tira en contra".