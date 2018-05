El Rubius deja Youtube por problemas de ansiedad

Es el youtuber más famoso de España, aunque eso no le hace estar exento de caer en momentos de bajón como todos los mortales. El Rubius ha anunciado que deja por un tiempo su canal de Youtube tras sufrir grandes picos de ansiedad.

"Soy una montaña rusa de emociones y lo intento tapar todo con humor. Tengo rachas buenas y rachas malas. Últimamente no me estoy encontrando muy bien y me está costando cada vez más ponerme delante de la cámara y grabar vídeos y hacer directos como siempre he hecho, durante estos últimos siete años", dice el joven, que atesora millones de seguidores en Youtube.

"Cada vez siento más y más presión y cada vez me pongo más nervioso y me cuesta más respirar. Me dan bajones. En algunos directos me he tenido que ir porque notaba que me desmayaba. Era por la ansiedad de ser la mejor versión de mí el 100% de las veces que estoy en cámara", asegura.

El Rubius, que lleva siete años en las redes dando que hablar y que se ha convertido en uno de los yotubers más reonocidos del país ha querido ser sincero con sus seguidores con un vídeo en el que ha dado pinceladas y explicaciones de lo que le pasa: "Últimamente me paro a pensar por qué lo veo todo tan negativo y desastroso y creo que es algo que lleov arrastrando durante todos estos años y cada vez ha ido a más, el tema de cada vez tener más presión, que haya más gente opininando sobre ti... cada vez hago cosas más grandes e intentgo hacerlo lo mejor posible".

"Hay una expresión noruega que es darse contra la pared que es cuando no puedes más y has caído en lo más profundo. La presión ha ido aumentando y mi cabeza ha dicho para: 'Necesitas descansar' porque si no voy a explotar y no te va a gustar una mierda. Estoy luchando todos los días con estos demonios que tengo en mi cabeza. Me hace falta irme una temporada y desconectar de todo esto", comenta el youtuber.

Pese a todo, el joven ha confirmado a sus seguidores que no se va para siempre y que volverá para seguir haciendo lo que hatsa ahora más le gustaba. "Voy a estar este verano tranquilo y centrándome en mi salud mental. Es una pena dejar de hacer vídeos pero me volveréis a escuchar. Nos veremos muy pronto".