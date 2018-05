Las fotografías oficiales de la boda del príncipe Harry y Meghan Markle

Los duques de Sussex publicaron hoy tres fotografías oficiales del día de su boda, celebrada el pasado sábado 19 de mayo en el castillo de Windsor.



Las instantáneas fueron tomadas por el fotógrafo Alexi Lubomirski, el mismo que les retrató en la Frogmore House con motivo del anuncio de su compromiso, y divulgadas por el palacio de Kensington en su cuenta oficial de la red social Twitter.



Según informó la residencia oficial de los hijos del príncipe Carlos, las imágenes fueron captadas después de que el príncipe Enrique y Meghan recorrieran en carroza las calles de la localidad de Windsor, tras darse el "sí, quiero" en la capilla de San Jorge.



En una de ellas, publicada en blanco y negro, se puede ver a los recién casados sentados en unas escalinatas, él mirando sonriente al objetivo, mientras que ella dirige su vista hacia un lado al tiempo que sujeta el ramo de novia.







The Duke and Duchess would like to thank everyone who took part in the celebrations of their Wedding.



They feel so lucky to have been able to share their day with all those gathered in Windsor and those who watched on television across the UK, Commonwealth, and around the world. pic.twitter.com/RSa9ukqxLF