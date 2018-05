¿Acudirán los Reyes de España a la boda del príncipe Harry y Meghan Markle?

Mientras Inglaterra se prepara para la que será la boda del año, la del príncipe Harry y Meghan Markle, en España la Casa Real aún no se ha pronunciado sobre que miembro de la familia acudirá al enlace del segundo hijo de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales con la actriz americana.

El protocolo no obliga a los reyes a asistir al evento, ya que el príncipe ocupa el sexto lugar en la sucesión al trono.

En el caso de España, aunque es poco probable no se descarta que sean los propios Reyes quienes presencien la boda real de Inglaterra. La Reina no tienen ningún acto en la agenda hasta el domingo, cuando tendrá que viajar a la República Dominicana y Haití. La celebración tendrá lugar el sábado 19 de mayo a las 13: 00 horas en Londres.

Una de las opciones que más fuerza toma, es que sea la reina Sofía quién viaje hasta la capital de Reino Unido para estar presente en el evento, ya que mantiene una excelente relación con la familia Windsor y es prima del duque de Edimburgo y tiene muy buena relación con la familia Windsor.