Lydia Bosch desmiente haberse hecho retoques

Lydia Bosch ha salido recientemente en numerosas revistas por haberse hecho supuestamente varios retoques en la cara, pero se ha enfadado con muchos medios y ha querido dedicarles unas palabras en su Instagram.

"Mucha gente me habla de mi eterna sonrisa...! no me queda otra sobre todo cuando leo ciertas cosas! Al parecer, pasar por una gripe A durante más de una semana por la que he perdido 4 kilos es suficiente para que algunos medios 'serios' titulen 'la nueva cara de Lydia Bosch'. En fin, lo que hay que ver...", publicaba la actriz en sus redes sociales.

"Hasta han llamado a una doctora a ver lo que me he hecho. Llamadme a mí y preguntad!!! En fin, salud para todos es lo más importante y a disfrutar de 'La Verdad' en Telecinco, que ya sí que sí está a punto de caramelo.... besos a todos, que me voy a comer a ver si recupero peso pronto!!" finalizaba Lydia con humor.

Sus seguidores no han tardado en mostrarle todo su apoyo y decirle que está estupenda. Y es que la actriz siempre se muestra de lo más natural en las redes sociales y cuenta a sus seguidores muchas cosas que le pasan en su día a día.