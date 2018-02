Kiko Rivera, con sus hijas: "Espero que de mayor se parezcan más a su madre"

Paquirrín no pierde el buen humor. El hijo de Isabel Pantoja ha dado a "Hola" la exclusiva de su segunda hija, a quien presenta en sociedad junto a su mujer Irene Rosales y su primogénita. Posan los cuatro en la portada, en amor y felicidad. "Las dos niñas se parecen mucho a mí, aunque espero que cuando crezcan se parezcan más a su madre", espeta con gracia Francisco Rivera, al tiempo que aclara unas cuantas situaciones familiares, como lo del visado de su madre en EE UU y el enfado de ésta con Chabelita. Otra familia, la de Luis Fonsi, posa también para la revista en su casa de Miami.





La cantante Amaia, deaparece en una foto recién salida de la academia, dispuesta a enfrentarse a una nueva vida que le ha cambiado por completo. Lo mismo puede decir David Summers , el cantante de "Hombres G". Lo suyo sí que ha sorprendido: se ha divorciado de su mujer, con la que salía desde que eran adolescentes y él empezaba en la música. Summers asegura queaunque le hayan visto con una mujer de paseo por Madrid, y dice que la cosa viene de lejos.Hasta Marbella ha seguido "Lecturas" a, que enseña su casoplón y echa su lengua a pasear. "Carlos Lozano es un parásito, un tóxico"; "Podría enamorarme de una mujer". Son las dos perlas de la presentadora que van en la portada. Vuelve, quien no atraviesa su mejor momento, enfermo y arruinado. Da una entrevista a "Lecturas" en la que describe su mala situación, aunque el presentador nunca pierde la sonrisa. Ana Rosa ha abierto las puertas de su camerino a la revista, que define el lugar como espectacular. En la foto se asoman varios pares de zapatos, uno de los complementos preferidos de la famosa presentadora de televisión.Mila Ximénez hace doblete, pues también se alza con el protagonismo de la portada de "Semana", aunque en este caso la revista anuncia que se va de "Sálvame", una noticia que venden en exclusiva y que a buen seguro dará que hablar. No falta la asturiana Paula Echevarría , quien vuelve a estar en el candelero por mudarse de casa. Todos los detalles, en "Semana". Y Jorge Javier se dice preparado "para que todo acabe". ¿El mundo? ¿El amor? ¿El "procés"? En portada no se aclara, habrá que ir a leer dentro el reportaje.A la venta ha puesto, compañero de Jorge Javier, sus dos casas, por 500.000 y 300.000 euros. Él dice que es por sus hijas. En "Diez Minutos" da la exclusiva y de paso el reportaje fotográfico por el interior de las mismas, una lanzadera para venderlas que ni la mejor inmobiliaria de España. El amor ha llamado a la puerta de Belén Rueda y la actriz, estupenda, así lo proclama: "Es fantástico a cualquier edad". El tenista Manolo Santana tiene amor, pero a su edad también ha tenido que pasar por el quirófano. La revista da cuenta de que se recupera bien. Terelu Campos sigue ahí buscando a Cupido; quizás hoy, día de San Valentín , lo encuentre. Mientras, no pierde el tiempo. Y "Diez Minutos" deja caer en portada un posible reencuentro de ésta con Kike Calleja, que acaba de cumplir 36 años. "El mejor regalo", dice la revista, fue Terelu en su cumpleaños.