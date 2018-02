El novio de Norma Duval, condenado a seis meses de prisión

Esta semana no está siendo nada buena para nuestros famosos. Isabel Pantoja ha tenido que cancelar su gira por EEUU y Améica Latina porque sigue arrastrando su condena cumplida en prisión. Y es que Estados Unidos le ha denegado el visado al no haber pasado el cierto tiempo requerido para poder entrar en el país. El caso es que este concierto estaba previsto para el mes de octubre de 2017 y fue cancelado no por denegación de visado, sino por el huracán Irma.

Tampoco ha sido la mejor semana para Francis Franco, al hijo de de Carmen Polo Franco, le han condenado a 30 meses de prisión, es decir dos años y medio, por su incidente con la Guardia Civil, en el que él ha mantenido que no era él el que conducía el coche sino un trabajador que ya no está en España que trabajaba para él, pero este alegato y el resto no convencían al juez.

Ahora la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza ha dictado sentencia contra el novio rubio alemán de la archipopular Norma Duval, Matthias Khün. La juez ha condenado a 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, e inhabilitación especial durante dos años para la profesión u oficio de promotor y constructor, respectivamente a Khün y Guido Hecker (constructor) como responsables por un delito contra la ordenación del territorio.

Además en la condena también se puede leer que han sido condenados a 18 meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros más el pago de las cosas por haber realizado obras sin autorización.

Llama la atención la alegación de los imputados en cuanto al "silencio administrativo que según los acusados amparaba la realización de las obras ante la no contestación del Ayuntamiento de Santa Eulària", ¿hará que recurran por los condenados por ella ante la Audiencia Provincial ante la espera de una respuesta que nunca llegaba?

No obstante, se les absuelve del delito contra el medioambiente del que fueron acusados por el Ministerio Fiscal. Seguro que Norma Duval será el mejor apoyo para el empresario ibicenco, Matthias Khün.