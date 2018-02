Kylie Jenner anuncia el nacimiento de su hija

Kylie Jenner ha sido mamá por primera vez. Aunque se trataba de un secreto a voces, la pequeña de las Kardashian no se había pronunciado respecto a su embarazo hasta el momento en el que ha dado a luz.



Esta semana, ha dado la noticia que todos estábamos esperando a través de sus redes sociales, y es que su bebé nació el pasado jueves 1 de febrero. En el comunicado, Kylie pide disculpas a todos sus seguidores por no haberlo contado antes: "Lamento haberlo mantenido en secreto a pesar de todas las suposiciones. Entiendo que estéis acostumbrados a que os lleve conmigo en todos mis viajes, pero mi embarazo decidí no mostrarlo al resto del mundo. Sabía cómo prepararme yo sola para este papel de la forma más positiva y saludable, libre de estrés, porque sabía que mi bebé sentiría cada cosa que me pasase. Por tanto, he decidido hacerlo así por mi pequeña vida y nuestra felicidad. El embarazo ha sido la experiencia más bonita y fortalecedora de mi vida, me ha cambiado la vida y voy a echar de menos esa etapa. Estoy muy agradecida con mis amigos y mi familia por ayudarme de la mejor forma posible".





?? Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el Feb 4, 2018 at 12:27 PST

A continuación, Kylie confirmaba que la pequeña ya estaba con ella dando las gracias a sus seguidores por la comprensión: "¡Nunca he sentido el amor y la felicidad como esta! Gracias por entenderme". Además, la hermana de Kim Kardashian ha publicado un video en Youtube en el que muestra la evolución de su cuerpo durante el embarazo.Tras confirmarse la noticia, las reacciones en redes sociales no han tardado en llegar. Khloe Kardashian, que dará a luz en primavera, felicitaba a su hermana con una enterneccedora fotografía en la que ambas lucen su barriguita:Estamos seguros de que esta noticia ha llenado de felicidad a la familia... ¡Enhorabuena, Kylie!