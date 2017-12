Shakira muestra el "estilo deportivo" de Piqué

Hace ya un tiempo que son muchos los rumores de crisis entre Shakira y Piqué. Incluso hace poco una conocida revista publicaba imágenes de una monumental bronca entre ellos.



Pero Shakira se ha cansado de los rumores, entre esto, sus problemas de salud con sus cuerdas vocales y la polémica en la que se vio envuelta de los Paradise Papers, parece que no está siendo el mejor momento para la cantante, que ha querido desmentir los rumores de crisis en sus redes sociales.



La colombiana ha publicado una foto de Piqué en su Instagram con el mensaje: "Cosa guapa con botas! Shak", en la imagen aparece Piqué con unas llamativas botas naranjas de estilo deportivo.





Cosa guapa con botas! Shak Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 5 de Dic de 2017 a la(s) 5:51 PST

por su parte no publica una foto con la madre de sus hijos desde el pasado mes de octubre, en la que aparecen ambos con unas máscaras de estilo Halloween. Parece que al futbolista no le preocupan los rumores y no tiene intención de pronunciarse al respecto.Aunque el jugador no suele publicar su vida privada en sus redes sociales y la cantante tampoco, esta vez ha hecho una excepción. ¿Lo habrá hecho para callar los rumores?