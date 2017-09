Pedro, pillado en Londres besando a su nuevo amor

Pedro Rodríguez, exjugador del Barcelona y actual delantero del Chelsa, ha sido pillado besando y paseando con una joven rubia por las calles de Londres. Ha sido el diario sensacionalista The Sun quien ha difundido las imágenes, en una información en la que afirma que la mujer sería la nueva pareja del delantero de la selección española.



Por otra parte, en la misma información el rotativo británico asegura que Pedro se ha separado de su anterior pareja, Carolina Martín, con la que se casó hace dos años tras diez años de relación sentimental. El matrimonio tiene tres hijos: Bryan, de cuatro años, Kyle, de uno, y Marc, quien nació hace apenas unos meses.



Aunque Pedro Rodríguez no ha hecho pública ninguna declaración, la propia Carolina Martín ha confirmado la ruptura del matrimonio a través de su cuenta en Instagram.



"Con motivos de las últimas informaciones y rumores aparecidas acerca de mi relación con Pedro Rodriguez (jugador del Chelsea FC) me veo en la obligación de salir al paso de estas informaciones. Pedro y yo, pusimos fin a nuestro matrimonio hace unos meses. Rogamos el máximo respeto, sobre todo por nuestros hijos Bryan, Kyle y Marc. Le deseo lo mejor tanto en su vida profesional como personal", ha escrito Carolina Martín.





