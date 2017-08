El "topless" de Edurne revoluciona Instagram

Edurne ha vuelto a revolucionar Instagram con uno de sus posados veraniegos. La imagen, donde se le puede ver de espaldas en la piscina, acumula más 40.000 "me gusta" en apenas unas horas.



La imagen lleva también más de 200 comentarios. Además de los elogios de sus seguidores, su novio, el portero del Manchester United David de Gea, no ha dudado en sumarse y le ha dejado un par de emoticonos de babas.



No es la primera vez que los posados de Edurne dan que hablar en la red social favorita de los famosos. Si hace unas semanas la cantante triunfaba con una foto similar, en junio, una foto suya en la cama subida por De Gea, se hacía viral en pocas horas.





?? Una publicación compartida de Edurne (@edurnity) el 14 de Ago de 2017 a la(s) 5:28 PDT