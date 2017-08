Dolor de Lolita y Rosario Flores por la profanación del mausoleo de su familia

Lolita y Rosario Flores no vive n sus días más felices por culpa de un acto vandálico en los mausoleos de su familia. El pasado lunes 14 de agosto, las esculturas en honor a su madre y su hermano, Lola y Antonio Flores, situadas en el cementerio de La Almudena en Madrid, amanecían con varias manchas de pintura roja. Concretamente en la cara, pecho y manos.



Las hijas y hermanas de los artistas fallecidos no han dudado en expresar a través de las redes sociales su tristeza y malestar ante tal acto. Lolita tildó lo ocurrido de "falta de respeto tremenda", mientras que Rosario se mostraba muy dolida: "Me duele el corazón de ver esto. Solo tengo pena".





Rocío Jurado, víctima del vandalismo

Pero estos no han sido los únicos desperfectos. Según informa El Mundo, hasta, entre ellos algunos de la familia Calvo Sotelo y muchas otras de personas anónimas. La Policía Municipal ya investiga la autoría de esos actos y confían plenamente en que los responsables serán pronto localizados.Para Antonio Miguel Carmona, concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, "es indignante que las estatuas dedicadas a Lola Flores y Antonio Flores sufran un atentado de este tipo". Ha acusado al gobierno presidido por Manuela Carmena de ser "el único responsable" de este acto de vandalismo.El, situado en su Chipiona natal, fue profanado la semana pasada. En este caso, el clavel que la cantante portaba en su mano izquierda desapareció., hija de la folclórica, se hizo eco de lo ocurrido, tachando el incidente dey pidiendo que se haga "justicia" por ello.