Dabiz Muñoz la lía al decir que ha probado "su primer semen" y "me ha encantado"

Los usuarios de las redes sociales no pierden detalle de todo lo que publica en sus perfiles Dabiz Muñoz. El prestigioso cocinero da muestras de su azarosa vida tanto en Twitter como en Instagram, donde no deja de publicar sus últimas fotos con Cristina Pedroche o los platos que elabora o prueba cuando se encuentra de viaje.



Actualmente, Muñoz está en Tokio, donde ha probado un curioso plato que le ha gustado mucho. "Semen de pulpo a la brasa ... primer semen que pruebo y me ha encantado ( no será el último) !!!", ha escrito en Twitter. El texto lo ha acompañado de una foto del plato en cuestión, que así a primera vista no resulta demasiado apetitoso.







Semen de pulpo a la brasa ... primer semen que pruebo y me ha encantado ( no será el último ) !!!?? ??????????

Sushiso Masa Tokyo pic.twitter.com/RfNyFSAhsC — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) 11 de agosto de 2017

Jjaja JAJAJAJAJAJAJAJA a mí me da ascazo. De pulpo joder!!!!!???? — Nah (@Natalia_HTU) 12 de agosto de 2017

Y sabe dios cuanto cobrarás por esa mierda — Adrian Dopazo (@AdrianDopazo13) 12 de agosto de 2017

Quien le hizo la paja al pulpo? — David S (@davidsabate82) 11 de agosto de 2017

El comentario del chef, que quizá podría incorporar este semen de pulpo a la carta de su restaurante DiverXO, ha desatado todo tipo de comentarios en Twitter.