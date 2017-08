Beatriz Rico aplaudida en redes al responder un tuit sexual grosero

No es la primera ni la última mujer que tiene que aguantar comentarios obscenos en Twitter, pero la suya ha sido una respuesta que se ha convertido en viral. Ella es Beatriz Rico, una actriz de renombre que ha aparecido en varías de las series más míticas de España, como 'Un paso adelante' o 'La que se avecina'.



La interprete, a través de su perfil de Twitter, recibió un indecente mensaje en el que se podía leer: "Siempre me la has puesto como la bombona de un submarinista".





Hola, @bearicoactriz. Sólo quería decirte que siempre me la has puesto como la bombona de un submarinista. Buenas noches. — Punta ? (@lapuntitanamas) 31 de julio de 2017

Si es que con educación y respeto se puede decir lo que sea,que una hasta lo aplaude .Esto es un caballero. https://t.co/6439e010TU — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 31 de julio de 2017

Y tu eres una señora estupenda con un sentido del humor envidiable. Cualquiera crearía una polémica agria. Muestras clase e ironía. Grande — Antonio Jesús Molina (@yimifernandez) 1 de agosto de 2017

Maravillosa. Asturiana tenías que ser ?? — Rorschach (@Rorschach85) 31 de julio de 2017

Me encanta tu respuesta! Que grande eres! ?????? — Tipalka (@tipalka) 31 de julio de 2017

Jajajaja. Muy grandes los tres, el punta, tú y tu sentido del humor ?????? — tekieiya (@ferpower78) 1 de agosto de 2017

Lejos de enfadarse y quedarse callada, Rico decidió compartir el tuit con todos sus seguidores para mostrar los comentarios que puede recibir una mujer en su día a día.El irónico tuit ha recibido ya, y losa la actriz no se han hecho esperar: