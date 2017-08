Natalia (OT1), destrozada por la desaparición de su perro

La cantante de 'Operación Triunfo', Natalia Rodríguez siempre ha destacado por su alegría, convirtiéndose en una de las artistas más queridas del panorama nacional. Sin embargo, la joven cantante estaría atravesando uno de los momentos más tristes y angustiosos de su vida tras confesar la desaparición de su perro Roco.



La artista ha utilizado su cuenta de Instagram para difundir la triste noticia y pedir ayuda. Hace cinco días Natalia descubría: "Alguien se lo ha llevado" apuntando a que su perro había sido secuestrado por la zona de Venta de Torrebreva y alrededores, suplicando que si alguien conoce algo de su paradero se ponga en contacto con ella.





Pero los días siguen pasando y no hay noticias de Roco, lo que tiene a la alegre cantante completamente destrozada: "Le echamos mucho de menos y tiene que estar muy asustado y desorientado" confiesa en sus redes sociales, donde sigue luchando por encontrar al labrador.La angustiosa situación ha conseguido mermar a Natalia, que desesperada desvela: "Son muchos días ya, mi familia lo ha estado buscando todos los días hasta las 2 de la mañana. No sabéis la impotencia que da el pensar que ese animal no esté bien, que esté echando de menos su casa, su familia, que lo tengan retenido" rota ante la terrible situación que atraviesa al lado de su familia y suplicando la aparición del que es considerado el "mejor amigo del hombre" y en este caso de la artista.Roco es un labrador completamente negro de dos años, que podría encontrar por las zonas dey al rededores, desde aquí nos sumamos a la difusión y esperamos que Natalia pueda volver a cantar al lado de su mascota muy pronto.