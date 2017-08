El cambio de Arturo Requejo: De sex symbol a hippie

Arturo Requejo fue uno de los concursantes más polémicos de 'Gran Hermano 11'. Su tórrida y tormentosa relación con Indhira centró horas y horas de televisión, un auténtico culebrón que no solo se vivió a lo largo de su edición, sino que se prolongó posteriormente en 'Gran Hermano: El Reencuentro'. La atracción fatal entre ambos concursantes desprendía tanta autenticidad que el público conectó rápidamente con su historia, una química que Telecinco supo explotar también en 'Mujeres y hombres y viceversa', donde ella era tronista y él consejero del amor.



En primavera de 2011, el ex militar de Irún probó suerte en 'Supervivientes'. No fue uno de los concursantes más destacados del reality, ya que duró solo 21 días, pero le sirvió para conocer a Kiko Rivera. Gracias a él conoció a la cantante Merche, su actual pareja.



Tras su participación en '¡Mira quién salta!', el vasco decidió alejarse de los medios y volcarse con Merche y la pequeña Ambika, la niña india que adoptó la cantante justo cuando arrancaba su historia con Arturo. "En televisión tenía un personaje que no es muy compatible con una relación seria y estable. Entonces, para ganarme el corazón de Merche y su confianza, tuve que decidir entre lo que quería y no", confesó a 'Your Way Magazine' en 2015.



Así, Requejo abandonó las redes sociales y sus apariciones públicas se redujeron a la mínima. Con todo este cambio, llegó también una paulatina nueva imagen más desaliñada y bohemia con el pelo largo, emprendiendo un camino hacia una vida más hippie.



Se metió de lleno en el mundo audiovisual haciendo sus primeros pinitos como actor en 'Esposados', ficción que produjo José Luis Moreno para Telecinco, y en 'Becari@s', webserie de Mediaset. Después, comenzó a ponerse detrás de las cámaras. De hecho, realizó un curso de 'Pro Tools' y otro de técnico de sonido. Una formación que le unió todavía más a su novia, ya que el vasco le ha echado una mano a Merche en la grabación de sus canciones.



La culminación del gran cambio profesional de Arturo tuvo lugar en diciembre de 2016, que fue cuando se estrenó 'Madrid Gangster', un corto en el que participó como jefe de producción y también como actor. Precisamente, en la presentación de este proyecto cinematográfico fue donde el de Irún al fin se dejó fotografiar con su chica en un acto social. Primera y última vez, por cierto.





Arturo y Merche en la presentación de 'Madrid Gangster'. Foto: Telecinco

"Un padre maravilloso

A pesar del mal momento vivido por Merche por losque la llevaron a vender su chalet de Villaviciosa de Odón, la pareja supo salir adelante. Arturo estuvo siempre al lado de su novia. La cantante y la pequeña Ambika se instalaron con él en su casa, ubicada en la sierra madrileña.Tras el apoyo que le brindó el vasco, Merche quiso agradecérselo públicamente en el plató de 'Viva La Vida'. "Él me ha demostrado que es un auténtico campeón. Es un padre maravilloso.y estoy feliz. Mis riquezas son mi familia y me siento la mujer más millonaria del mundo", confesó feliz la cantante.La casa del vasco, ubicada en la sierra madrileña, es muy ecológica. Arturo cultiva verduras en su huerto, cría gallinas sin piensos adulterados y elabora sus propios jabones y jarabes. Además, el ex gran hermanoa favor de los alimentos bio.Pero hay más. El vasco. "¡Hay que salir de 'Matrix'! Luego nos ponen en el telediario que se ha muerto un niño por no estar vacunado, que es mentira, y nos cagamos. Yo lo que digo... Si te pones enfermo, que te curen, pero llenarse el cuerpo para prevenir...porque ni tan siquiera son eficaces", afirmó.