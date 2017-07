David Bustamante, ¿nueva novia?

Llevamos meses pendientes de las idas y venidas de Paula Echevarría y David Bustamante, su relación acababa repentinamente, pero mucho se ha especulado desde entonces sobre su reconciliación.



Fotografías juntos, muchos mensajes lanzados por las redes sociales y besos en la comunión de Daniella. Todos estos signos hacían presagiar una vuelta del cantante y la actriz, pero Bustamante ha decidido poner las cosas claras en su último concierto: "Los que estéis acompañados a juntaros y los que estéis solteros, aprovechar para pillar cacho" a lo que el público se lanza a preguntar "¿Y tu también?" entre gritos, a lo que David responde con humor: "Yo ahora, sí"





Como siempre animando a los demás a bailar...!???????? Gracias a todos por las muestras de cariño, está siendo un día inolvidable para nuestra princesa...?? #OsQueremos Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 8:30 PDT

Y no ha tardado en saltar la noticia de un. Lo anunciaba el paparazzi Jordi Martín en Cazamariposas. Se trataría de, unaque trabaja en unen Barcelona. "A David se la presentó esta chica Poty. Ha trabajado con Poty un tiempo atrás en televisión., la llama cada día, ella se lo ha dicho a su círculo más íntimo. La he visto, es. Han estado. El viernes vino David expresamente a verla, me dicen que está muy muy ilusionado. Me han contado que ya ha habido aproximación" relataba el fotógrafo en Cazamariposas.