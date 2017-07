Justin Bieber atropella a un paparazzi a la salida de una iglesia

Se avecina nueva demanda judicial para Justin Bieber tras atropellar a un fotógrafo la noche del pasado miércoles, 26 de julio, a la salida de un servicio religioso. Al ídolo musical le persiguen todo el día un nutrido grupo de paparazzis, que ayer esperaban a las puertas de la iglesia Hillsong (Los Ángeles) su salida.



Según algunos testigos del incidente, el canadiense trató de asustar a los cámaras que estaban en la carretera y le salió el tiro por la culata, ya que alcanzó a uno de ellos con su Dodge Ram, causándole heridas leves en una de sus piernas por las que tuvo que ser trasladado al hospital Cedars-Sinaí.En las imágenes difundidas por los medios digitales, se puede ver al cantantede 23 años tratando de ayudar al hombre a ponerse de pie después de caer al suelo junto al vehículo fuera del Teatro Saban.





BREAKING: Witnesses say Justin Bieber hit a photographer in Beverly Hills on Wednesday evening. Police say it appears to be an accident. pic.twitter.com/tTqgKmAkGb