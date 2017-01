Las rupturas españolas más sonadas de 2016

En poco más de una década, el número de divorcios en España se ha duplicado. Según los últimos datos, hay siete separaciones por cada diez matrimonios, o lo que es lo mismo, un 6% de la población adulta española está divorciada o separada. Somos el país con la tasa más alta de rupturas en Europa, una cada cinco minutos, según el Instituto Nacional de Estadística. Cifras reales a las que no son ajenos los famosos, y es que este 2016 que estamos a punto de despedir no ha sido especialmente generoso en el amor. Se han roto muchas parejas jóvenes e idílicas, pero también nos ha sorprendido algún que otro divorcio de matrimonios aparentemente afianzados.



Alba Carrillo y Feliciano López, el divorcio del año

Pocas semanas antes de su primer aniversario de boda, Alba Carrillo asomaba a los medios para comunicar que su marido había decidido terminar con su matrimonio de manera fría y tajante. Eran la pareja ideal, nada podía hacer presagiar un final tan precoz tras una boda idílica en la que la modelo lució tres modelos de novia, vamos, ni la reina Letizia. Dolida y herida, la celebridad utilizó los medios de comunicación para llorar sus penas, siendo la comidilla del verano por sus altibajos en Hable con ellas. Seis meses después, la expareja sigue a la gresca, lanzándose todo tipo de ataques públicos. Su amor y su posterior desamor se ha convertido en puro espectáculo televisivo. ¡Cuidadín que la presentadora ha pedido trabajo en el mismísimo Sálvame! ¿Pretenderá eclipsar a Belén Esteban? Cualquier cosa es posible a estas alturas.



Pedro J. y Agatha, 30 años después

La noticia de la separación del periodista y editor Pedro J. Ramírez y la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada cayó como un jarro de agua fría en su entorno cuando fue anunciada el pasado mes de noviembre. Hace menos de dos meses se ponía fin a una historia de amor que ha durado la friolera de 30 años y de la nacieron los dos hijos del matrimonio, Tristán y Cósima. Meses antes, en abril, veíamos a la pareja compartir una distendida charla con Bertín Osborne en Mi casa es la tuya (Telecinco), en la que no se podía una crisis entre ambos. Asimismo, y como viene siendo habitual, el director de El Español ocupó su habitual lugar en el front row de la Pasarela Cibeles para apoyar a la madre de sus hijos. Dicen que ella ha encontrado en la ópera la mejor terapia para superar la ruptura, mientras el periodista inicia una nueva vida con la abogada Cruz Sánchez de Lara en su económico nidito de amor de tres millones de euros.



Patricia Yurena y Vanesa Klein, silencio

El anuncio de su relación provocó todo tipo de reacciones, sobre todo el aplauso de la comunidad LGTB por hacer público un romance entre dos mujeres. La DJ y Miss Universo 2013 la liaron parda en 2014 al anunciar su relación sentimental, ahora nadie entiende qué puede haber pasado entre ambas para que desde el pasado mes de octubre ni siquiera se sigan por las redes y hayan borrado cualquier rastro de las imágenes de una y la otra en sus respectivas cuentas sociales. Lejos quedan ya aquellas palabras de Miss España 2008 en las que aseguraba que eran una pareja muy unida y también aquellos sueños de una nueva vida al otro lado del charco. Ahora se fotografía al lado de otra artista musical, su amiga Djane Nany, una explosiva DJ que no deja nada a la imaginación en sus multitudinarias sesiones.



Vania Millán y René Ramos, se les rompió el amor

Dos años después de su romántico enlace en el Castillo de Viñuelas, Vania Millán y René Ramos decidían terminar con su matrimonio. La pareja envió un escueto comunicado a los medios en el que confirmaban la ruptura y pedía respeto a su privacidad y a la de sus familias. Sin embargo, no han podido evitar los chismes que apuntaban al hermano del futbolista como el causante de una infidelidad que el matrimonio no habría podido superar. El clan entero ha hecho piña y no dicen nada de una separación que está siendo especialmente difícil para la ex Miss España, que ha encontrado en sus cuñados, Pilar Rubio y Sergio Ramos, un enorme apoyo. ¿Seguirá el representante con Ana, la madrileña de 26 años que le robó el corazón en verano?



Elena ballesteros y Dani Mateo, traición

Hay cuernos y cuernos, aunque a los efectos tengan las mismas consecuencias, pero enterarte que tu marido te los está poniendo en todo lo alto al mismo tiempo que el resto de españolitos no debe ser plato de buen gusto, vamos, una traición en toda regla. Tras meses manteniéndose en un tercer plano y sin soltar prenda, Elena Ballesteros acudió a un evento público en el que confirmó a la prensa haber visto las fotos de su pareja junto a Teresa Bass el mismo día que fueron publicadas. "Creo que todo el que ha pasado por una separación sabe lo que significa y cuando esté en un momento emocionalmente con más fuerza, podré hablar más tranquilamente", añadió la actriz. El humorista y colaborador de El intermedio, que últimamente tiene las redes sociales soliviantadas con cada uno de sus comentarios, se le ha visto con otra atractiva mujer por las calles de Madrid tras acabarse su affaire con la modelo y bloggera. Dos rupturas en un año ya son bastante castigo.



Isasaweis, reflexiones en Youtube

Si eres una de las blogueras y youtubers con más seguidores en España lo normal es que des explicaciones en tus canales de comunicación, y así lo hizo la asturiana el pasado mes de junio cuando confirmó la separación de su marido tras una larga relación y un hijo en común. La licenciada en Ingeniería Informática se vio un poco obligada a hacerlo después de que corriera como la pólvora en las redes la intromisión de una tercera persona en su matrimonio. Con el pesar de la ruptura en su rostro y en algún momento sin poder reprimir las lágrimas, la gijonesa explicó los motivos que les llevó a dar el paso de poner la guinda a 14 años de amor con la separación.



Laura Matamoros y Miguel Maristany, ruptura ¿Cantada?

En junio, pocos meses después de proclamarse ganadora de Gran Hermano VIP, Laura Matamoros y su chico, Miguel Maristany, confirmaban su ruptura tras tres años juntos. La hija de Kiko Matamoros aseguraba que la falta de tiempo y de una "vida corriente" entorpeció los deseos de ambos de dedicarse tiempo. "La pérdida del anonimato ha hecho que la relación se deteriorara", confirmó la joven a la revista Lecturas. En el entorno de la pareja se temía que la separación se pudiera producir porque el mundo de la televisión no es del agrado del joven. Además, hacía mucho que no compartían ninguna fotografía en sus cuentas sociales y de eso se percataron rápido sus fans.