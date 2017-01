Jennifer Lopez confirma su relación con Drake

Hace unos días saltó el rumor de que Jennifer Lopez y Drake podrían tener una relación sentimental. Y es que la cantante y el rapero fueron pillados cenando juntos en el restaurante Delilah (West Hollywood).



Aunque una fuente desmintió dicha información lo que sí es cierto es que el exnovio de Rihanna ha visitado en dos ocasiones Las Vegas para disfrutar del espectáculo 'All I Have'. La neoyorquina está soltera desde que en agosto pusiera fin a su historia de amor con el bailarín Casper Smart.



Por su parte Rihanna y el canadiense se dieron un descanso el pasado mes de octubre. Un descanso demasiado largo, ya que la cantante terminó con la relación que había enamorado a todo el planeta. Ahora parece que Drake ha conquistado el corazón de Jlo, pues la cantante ha subido una foto a su cuenta de Instagram que confirma su relación.



Además esta fotografía no incluye mensaje. Como dicen, una imagen vale más que mil palabras. Esta, por lo pronto, ya ha alcanzado los 318.000 me gusta y más de 12.000 comentarios.





Una foto publicada por Jennifer Lopez (@jlo) el 27 de Dic de 2016 a la(s) 11:38 PST

Además parece que, pues la de Barbados ha dejado de seguir a Jennifer Lopez en todas las redes sociales de la cantante. Lo que esta claro es que estos hechos ponen punto y final a los rumores para confirmar su relación sentimental.