Cómo saber si tienes polillas en tu armario

Abres el armario, sacas un jersey que hace tiempo que no te ponías y... ¡horror! descubres que tu ropa no duerme tranquilamente en tu armario. Tu prenda aparece con agujeritos como si se hubiera enganchado en alguna parte, pero en el fondo sabes que no, que se trata de polillas.

Estas pequeñas mariposas nocturnas cuyas larvas devoran nuestros enseres domésticos, como la ropa o el papel, pueden convertirse en un verdadero engorro. Si afortunadamente nunca has tenido "invitados" en tu armario pero quieres reconocer las señales para zanjar el problema de raíz, presta atención a las siguientes señales:

Agujeros en la ropa

A las polillas les encanta comer fibra natural y orgánica presentes en la seda, el cuero, la lana... La primera señal que te indicará que tienes polillas acechando tu ropa será los agujeros en tus prendas.

Revisa tu armario en busca de huevos

Si descubres agujeros en tu ropa, te toca hacer una inspección a conciencia del armario, cómoda, cajones. Es más frecuente que estén en aquellos que no solemos abrir, lugares más oscuros. Fíjate bien en las esquinas ya que en los rincones es donde las hembras suelen depositar los huevos de los que salen las larvas 'devoradoras'.

Busca pequeñas mariposas

Las polillas se esconden de la luz y suelen camuflarse bien en rincones oscuros. Observa si ves pequeños insectos voladores parecidos a una mariposa de color marrón o beige.



¿Cómo eliminar las polillas?

Si te has topado con las dichosas larvas, debes llevar a cabo una buena sesión de limpieza: aspira el interior de los armarios, cajones, alfombras, sábanas e, incluso, cortinas. Lava la ropa a una alta temperatura y deja que se seque al sol. Además, puedes pasar un paño húmedo por el interior del armario con algún desinfectante especial, o en su defecto, si no quieres usar productos agresivos, vinagre, que es un desinfectante natural.

Una vez hayas limpiado todo, hazte con un anti-polillas de lavanda; a las polillas les molestan mucho los olores fuertes. También te servirán como inhibidor las bolsitas de laurel, el tomillo, el romero o el clavo. Aquí tienes un vídeo de cómo hacer un anti-polillas casero.

Por último, es importante que evites la humedad ya que propicia la aparición de esas larvas. En el supermercado encontrarás absorbentes de humedad que puedes colocar en diferentes puntos de tu casa e, incluso, dentro del armario.

Con todas estas precauciones, evitarás que las polillas vuelvan a adueñarse de tus prendas más preciadas, ¡así que vénceles la batalla!