Halloween es una fiesta que en los últimos años se ha implantado fuerte en nuestro país. Ya son muchos los que deciden hacer de su casa toda una guarida tenebrosa en la que contar historias de miedo, comer postres terroríficos y lucir los disfraces más elaborados.

Y es que más allá de la creación de maquillajes sangrientos y la elección de la música más tétrica, la elaboración de adornos en casa puede ser una actividad en la que disfrutar en familia. El 'do it yourself' ha venido para quedarse en todos los ámbitos de la vida, y la fiesta de las muertos no podía ser menos. Así, te presentamos algunas idead fáciles y originales que puedes realizar para dejar tu hogar perfecto para recibir tus invitados. Cinco ideas de decoración para Halloween:



Guirnaldas de Halloween

Son un adorno muy socorrido, sobre todo cuando puedes dejar volar la imaginación. Partiendo de ideas muy sencillas se pueden conseguir adornos bonitos y llamativos. Así, con tan solo cartulina negra e hilo de lana se pueden crear guirnaldas con murciélagos. Se crea la forma en la cartulina y luego se unen a través de agujeros con el hilo. también se pueden hacer calabazas o cualquier tipo de formas, depende de tu capacidad con las tijeras.

Aunque la cosa se puede complicar algo más. Con una guirnalda de bombillas también se pueden crear fantasmas que darán un punto de luz a la estancia. Con tela blanca de alguna sábana vieja, se coloca alrededor de las luces y con un rotulador permanente negro se pintan los ojos y la boca. Toda una creación que dejará perplejos a tus invitados.

https://manager.renr.es/manager/ckeditor/La%20cartulina%20da%20decenas%20de%20posibilidades.

Calabazas de Halloween

Para añadir unas velas a la estancia, se puede recurrir a el clásico vaciado de calabazas, una tradición muy america. tan solo tendrás que comprar las calabazas, vaciarlas, recortar los ojos y la boca e introducir velas, ahora existen algunas en el mercado que en vez de fuego utilizan luz led, algo mucho más seguro y que te durará más tiempo por si se alarga la fiesta. Además, para dar un aspecto más terrorífico al ambiente, puedes adquirir telarañas por un módico precio.

La calabaza es lo más tradicional de Halloween.

Frankenstein



Por otro lado, hay ideas muy socorridas para hacer cierto tipo de adornos. Se pueden aprovechar latas viejas para hacer pequeñas cabezas de Frankenstein puede ser posible. Tan solo hay que pintarlas de verde, con los ojos, la boca y el pelo negro y añadir dos corchos de vino a los laterales simulando los típicos tornillos. incluso puedes utilizar pintura que brille en la oscuridad para darle un toque más siniestro. Por otro lado, se pueden hacer caras de momias con las mismas latas, pegando unos ojos de plástico que queden visibles entre un montón de hilo de lana blanco que simula las vendas.

Cualquier elemento se puede convertir en decoración.

Fieltro

El fieltro siempre es un material muy agradecido a la hora de hacer decoraciones, broches, partes de disfraces. Sea del tamaño que sea, con este producto puede elaborar simpáticas brujas o dulces calaveras que den un punto más amable a la decoración. Con algo de pegamento y varias capas de fieltro de colores puedes hacer lo que te propongas y seguro que a los más peques de la casa les encanta.

El fieltro se utiliza mucho para manualidades.

Dulces de Halloween

Y con esta fiesta heredada de Estados Unidos, también se deben tomar sus tradiciones. Cada año son más los niños que van de casa en casa en busca de alguna cbhuchería que llevarse a la boca. Pero. ¿si las gominolas también asustan? Puedes jugar con algunos botes de cristal que tengas por casa, pintarlos con algo de sangre artificial y rellenarlos de gominolas con forma de arañas, ojos repugnante y calaveras. Dejarás a los más pequeños alucinados.